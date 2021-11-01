5 طرق مستخدمة في الشرق الأوسط لعلاج الحسد و”العين الشريرة”

يوجد لدى العديد من أولئك الذين نشأوا في محيط الثقافات بالبلاد العربية وما حولها، خوفاً كبيراً من الحسد أو “العين الشريرة”.

ويستخدم هؤلاء طرقاً مختلفة لمواجهة آثارها، ويمكن أن يكون سبباً للقلق بالنسبة للبعض.

ووفقاً لتقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” وترجمه وطن فإن الإيمان بالعين والحسد، الذي يتوافق تقريباً مع مفهوم الحسد أو “العيون الخضراء” في الثقافات الغربية، منتشر في الشرق الأوسط.

ويمكن أن تؤدي النظرة العالقة من عين حسود، إلى كل أنواع البلاء.

ويعتقد الكثيرون الحسد مسؤول عن المصائب التي يواجهونها.

ويذهبون إلى أبعد الحدود لدرء سلطاته المفترضة بطقوس متجذرة في كل من الممارسات الدينية والتقاليد الثقافية.

ونقل الموقع إحدى الحكايات الشائعة على نطاق واسع، حيث نصحت حماتها امرأة عراقية بأن تكسر أصيص نباتات في منزلها، حتى تصرف التربة التي انسكبت على الأرض، الزائرين عن ملاحظة جمال المنزل نفسه.

كما استخدم قدماء المصريين الكحل كحافة سوداء حول العينين، للحماية من دخول الأرواح الشريرة إلى نوافذ الروح.

قلادات العين

ولا يزال هناك تقليد مماثل يمارس اليوم في أجزاء من جنوب آسيا. ربما نشأت قلادات العين للحماية من القوى الروحية الخبيثة في بلاد ما بين النهرين.

وكان لدى الإغريق القدماء رموز مماثلة لدرء الشر.

في إحدى الممارسات غير البديهية ، التي يعتقد أن جذورها في التقاليد اليهودية، يقول المهنئون على عكس ما هو مقصود، لتجنب الحسد.

هذا وقالت امرأة قبرصية تركية: “أتذكر أنني كنت أنتظر ابنتي في مدرسة صغيرة وعندما رأيتها ، قلت ‘مرحبًا أيها القبيح’. وتابعت: “سمعت معلمتها وفزعت لأنني كنت أسمي ابنتي قبيحة”.

وأردفت: “ثم كان علي أن أوضح أنه في ثقافتي غالبًا ما نقول العكس، كوسيلة للانتقاص من العين الشريرة”.

في بعض المجتمعات البدوية، تحتفظ الأمهات بأطفالهن غير مهذبين خوفًا من أن جمالهم قد يتسبب في الحسد لهم.

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الإيمان بالعين تاريخياً

وفي تناقض حاد مع روح عصر وسائل التواصل الاجتماعي، شجعت العديد من تقاليد الشرق الأوسط أصحاب الثروة والسعادة والجمال على تجنب العروض الواضحة لحظهم الجيد.

وتم التقاط هذه المشاعر في سطر كتبه الشاعر اللبناني خليل جبران: “سافر ولا تخبر أحداً ، عش قصة حب حقيقية ولا تخبر أحداً ، عش بسعادة ولا تخبر أحداً ، الناس يفسدون الأشياء الجميلة”.

وبحسب التقرير فإن الإيمان بالعين الشريرة وطرق الحماية منها موجودًا منذ بداية التاريخ، على الأقل منذ السومريين، قبل 5000 عام.

وهناك مقولة شائعة بين البدو تعكس مغزى العين: “العين الشريرة تدخل الرجل القبر والجمل القدر”.

وفي هذا السياق درس البروفيسور عارف أبو ربيعة، عالم الأنثروبولوجيا من جامعة بن غوريون في النقب، المجتمع البدوي في صحراء النقب.

ويقول إنهم اعتبروا دائمًا العين الشريرة على أنها “قوة خطيرة” حقيقية جدًا لها القدرة على التأثير الأرواح.

يكتب أبو ربيعة: يقال إن صاحب العين الشريرة لديه أرواح نجسة تنقل إرادة قوية ورغبة في إحداث الأذى والاضطراب والضرر.

ويكون ذلك سواء بالنظر إلى الضحية أو بالطقوس المباشرة أو غير المباشرة ، مثل “الصلاة أو اللعنات “.

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العين والفلكلور البدوي

يمكن إلقاء اللوم على العين الشريرة في أي شيء من فشل الزواج إلى مرض طفل ، أو فقدان وظيفة.

وكذلك النعاس المفرط أو التثاؤب أو قلة التركيز يتم تفسيرها أحيانًا على أنها آثار العين.

في الفلكلور البدوي ثلاثة مستويات للعين الشريرة: شخص يمدح شيئًا عن غير قصد دون أن يبارك بشكل صحيح.

والثاني شخص يدرك حسده ولكنه يتجنب قول أي شيء ؛ والأراده ، وهو الشخص الذي يبحث عمدا عن شخص ما لإحداث ضرر من خلال نظرته المريرة.

ويقال إن الأكثر عرضة للعين الشريرة هم الأصحاء والجمالون والأثرياء، وكذلك الأطفال والحوامل.

وهنا، يلخص موقع Middle East Eye خمسة رموز وتقاليد لا تزال مستخدمة حتى اليوم لحماية الناس من العين.

1. التمائم

هذه مشهد مألوف في العديد من المنازل، ويمكن حتى رؤيتها متدلية من مرآة الرؤية الخلفية للسيارات، أو يتم ارتداؤها حول الرقبة أو المعصم كمجوهرات.

حبات الزجاج الأزرق، مع بقعة بيضاء ونقطة سوداء أصغر في المنتصف، تسمى نزار باللغة التركية.

ويقال أنها استخدمت للحماية من قبل شعوب متنوعة مثل الآشوريين والفينيقيين والرومان والعثمانيين واليونانيين.

كما يقال إن الخرزة على شكل عين تحرف النظرة السلبية غير المرغوب فيها التي يلقيها الآخرون على الشخص الذي لديه العين الشريرة.

وهناك تعويذة شهيرة أخرى هي يد فاطمة، التي سميت على اسم ابنة النبي محمد ، أو يد مريم في التقليد اليهودي.

وغالبًا ما يكون لها عين في وسط راحة اليد للحماية من سوء الحظ وحماية صاحبها من قوى العين الشريرة.

2. التلاوات القرآنية

على الرغم من الانتشار الواسع للتمائم في العالم الإسلامي، يعتقد العديد من المسلمين أنها غير مسموح بها في الإسلام ويعارضون بشدة استخدامها.

ويؤمنون أن الله وحده هو القادر على حماية الإنسان من الأرواح الشريرة، وبالتالي فإن تقاليدهم ضد العين الشريرة متجذرة في كلمات الصلاة.

هناك عدد من الآيات والسور القرآنية التي يعتقد عمومًا أنها فعالة ضد القوى المرتبطة بعين. وأكثرها شيوعًا سورة الفلق وسورة الناس ، والتي تُعرف مجتمعة باسم المعوذتين.

كما أن هناك آيات أخرى في القرآن يعتقد أنها فعالة ضد العين الشريرة، ومعظمها يتضمن استدعاءات مباشرة لقدرة الله على التغلب على الشر.

وتحتوي تعاليم الإسلام على العديد من الحكايات حول فعالية استخدام القرآن ضد الأرواح الشريرة والحسد.

وكتب ابن القيم الجوزية، وهو فقيه سوري عن بدوي اكتشف الشخص الذي جعل جمله الذي كان يعيش في يوم من الأيام مريضًا، ببساطة من خلال عين.

وكان ذلك عند تلاوة بعض آيات القرآن، قيل إن البدوي تمكن من شفاء البعير وإخراج الجاني.

3. حرق البخور

يعد حرق البخور لدرء الأرواح والقوى السيئة ممارسة شائعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا.

يحرق البدو العود أو البخور حول الملعون لتنظيف الطاقة السلبية التي تلقيها العين. ويفضل في مصر الحبة السوداء (حبة البركة) أو الزعتر.

في إيران، يستخدم المؤمنون بالعين الحسرة بذور إسفان ، والتي تُعرف أيضًا باسم شارع سوري.

يتم تسخين البخور في المنازل الإيرانية حتى تنفجر البذور ، للحماية من تششم خوردان ، أو الإصابة بالعين.

يُعتقد أن هذه الممارسة تعود إلى الوقت الذي هيمنت فيه الزرادشتية على إيران.

ويقال إنها فعالة في التخلص من الطاقة السلبية. غالبًا ما يحرقها أصحاب المتاجر حول متاجرهم على أمل تحسين التجارة ، كما يتم حرقها أيضًا لتنظيف الطاقة في المنازل الجديدة.

4. البصق ثلاث مرات

البصق الوهمي ثلاث مرات، مع عدم وجود لعاب يخرج من الفم. يبدو أن هذه الطقوس كانت تمارس من قبل العديد من الثقافات، بما في ذلك الإغريق والرومان.

يمارسه اليهود منذ فترة طويلة، ويُنظر إليه على أنه طريقة سهلة للحماية من العين ، ويسير جنبًا إلى جنب مع الصلوات ، بما في ذلك kinehore.

عند بعض البدو لا يتراجع المعالجون ويستخدمون لعابهم في علاج المصاب من مآسي العين الشريرة – فالعقيدة أن لعاب الرجل يشفي الرجل وأن المرأة تشفي المرأة.

5. الصفر السفلي أو قرصة

الإيرانيون يفعلون ذلك، والأرمن اللبنانيون يفعلون ذلك ، وكذلك الآشوريون ، على الرغم من أن جميعهم لديهم مقاربات وعبارات مختلفة قليلاً تصاحب الفعل.

يقال بين الأرمن عبارة شار أتشك بينما يعطي المؤخر خدشًا سريعًا لمنع تحول المجاملة إلى لعنة.

كما أن الآشوريين لديهم نفس الممارسة ، لكنها قرصة بسيطة في الأسفل بدلاً من الخدش ، تليها الكلمات theesa moocha ونسخة مع ماشاء الله بشكل جيد.

النظرية هي أن الألم الذي تشعر به من قرصة يجب أن يجعل العين الشريرة لم تعد تحسد نجاحك، لأنك الآن تتألم.

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