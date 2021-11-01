والد ياسمين صبري يُجدد هجومه عليها والفنانة ترد بصور رومانسية!

تجاهلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، هجوم والدها مؤخراً عليها، وفضلت أن ترد بطريقتها الخاصة.

وقامت ياسمين بنشر صور من عشاء رومانسي في أحد المطاعم، دون أن توضح من كان يرافقها.

وظهرت ياسمين بالصور وهي ترتدي قميصاً ذهبياً، ومجوهرات ناعمة.

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً، وبدت خجولة في الصور، بينما كان أمامها باقة ورد جوري ملونة.

وهو ما جعل الجمهور يخمن أن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، هو من يرافقها.

خاصة أن ياسمين لم ترفق الصور سوى بإيموجي قلب.

وفي سياق آخر، عاد والد ياسمين صبري للهجوم عليها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «et بالعربي».

خلل نفسي!

وقال: (في خلل نفسي حصل أثر عليها إلى هذه الدرجة، إنها تمحو من حياتها فترة عاشتها في حضن أبوها).

وتابع الدكتور أشرف صبري: (أنا مش متخيل إنها في يوم من الأيام تهاجمني، مش عارف ليه؟ حاجة تحزن لأقصى درجة).

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وأكد أشرف صبري أنه لجأ إلى السوشيال ميديا لأن ابنته قطعت جميع خطوط التواصل مع العائلة.

وقال: (والله ما كنت حابب أتكلم أو أقول لكن معنديش وسيلة أظهر بيها حزني دا ليها أو لأي حد من أهلي لأنها قطعت كل خطوط التواصل).

تحرك قضائي

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام مصرية، عن أول تحرك من أحمد أبو هشيمة، ضد والد زوجته أشرف صبري.

وقالت “صحيفة أخبار اليوم” المصرية، إن “أبو هشيمة، يبحث اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري.

وذلك بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”

بيان مكتب أبو هشيمة

وأشارت الصحيفة إلى أن أبو هشيمة فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حماه في الفترة الماضية لكونه والد زوجته.

إلا أن تصريحاته زادت مؤخرا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب الصحيفة.

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لكن المستشار الإعلامي للنائب لأبو هشيمة، نفى إصدار أي بيانات أو تصريحات من قبل النائب أو مكتبه الإعلامي، بشأن والد زوجته.

وأكد المستشار مصطفى الجمل أن هذه الأمور ستظل عائلية، وحلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المكتب الإعلامي لأبوهشيمة إلى أن الأخير أنه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام.

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