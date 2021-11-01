موعد ومعلق مباراة تشيلسي ومالمو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية أمام المستضيف مالمو مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة تشيلسي ومالمو

وستقام المباراة بين فريق تشيلسي ومالمو في تمام الساعة الثامنة. إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، قطر، البحرين، اليمن، العراق، كما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

📸 أجواء مرِحه في تدريبات الفريق الأخيرة اليوم قبل مواجهة مالمو غدًا. 😁💙 pic.twitter.com/iKqa8OLqfk — CFC WORLD (@CFC4World) November 1, 2021

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” .الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف مالمو، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

كما سيأتي في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق مالمو

وسيلعب المدرب الدنماركي يون دال توماسون في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف تشيلسي، حيث سيكون في حراسة المرمى إسماعيل دياوارا.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أنيل أحمدهودجيتش، نيكلاس مويساندر، مارتين أولسون، إريك لارسون، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: سيرجيو بينيا، أنديرس كريستيانسن، فيليكو بيرمانتشيفتش.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنتونيو تشولاك، مالك أبوباكري، أولا تويفونين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

كما وجاء فريق تشيلسي في المركز الثاني من ترتيب منافسات المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر يوفنتوس الذي يتربع على الصدارة برصيد 9نقاط، وآتى منافسه مالمو في أدنى ترتيب المجموعة دون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي 2021-2022.

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