قطر وشركة رولز رويس لصناعة المحركات في شراكة لاستثمار المليارات

دخلت شركة رولز رويس لصناعة المحركات في شراكة طويلة الأمد مع دولة قطر؛ لاستثمار المليارات في مشاريع الهندسة الخضراء، لتمويل رواد الأعمال الذين يجدون طرقًا جديدة للمساعدة في الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية.

ستشمل الصفقة خلق حوالي 1000 فرصة عمل في حرمين جامعيين – أحدهما في شمال إنجلترا والآخر في قطر -. حيث سيتم إنشاء وإطلاق وتطوير أعمال تكنولوجيا المناخ.

ومن المأمول أن يتم إنشاء 10000 فرصة إضافية في الشركات التي تم إطلاقها في الحرم الجامعي وفي اقتصاد التكنولوجيا النظيفة الأوسع.

الهدف هو إنشاء خمس شركات خاصة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار (732 مليون جنيه إسترليني) – في المراكز بحلول عام 2030 . وترتفع إلى 20 بحلول عام 2040 ، والتي ستوفر في الوقت المناسب عوائد للمستثمرين.

لم يتم تحديد تصميم الحرم الجامعي والموقع الدقيق للمملكة المتحدة بعد. لكن ستكون هناك حاجة للوصول إلى المهارات المحلية وسلسلة التوريد التصنيعية.

رولز رويس

تمتلك شركة رولز رويس Rolls-Royce التي تتخذ من ديربي مقرًا لها العديد من المواقع والموردين في شمال إنجلترا.وفق “الغارديان” البريطانية

مؤسسة قطر ، المنظمة غير الربحية التابعة للدولة التي تم إنشاؤها في عام 1995 للتركيز على التعليم والبحث، ستوفر التمويل لتطوير الحرم الجامعي ودعم عملياتها لمدة عقدين من الزمن.

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وفي الوقت نفسه ، ستجلب Rolls-Royce المعرفة في الهندسة والتصنيع الراقي. وستستخدم المركز لتطوير تقنيات المناخ الناشئة.

كما سيتم تزويد الشركات الناشئة بالمساعدة الأكاديمية والتمويل للبحث والتطوير في الحرم الجامعي. جنبًا إلى جنب مع استثمار رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة ، حتى يتمكنوا من اختبار تقنياتهم وإثباتها وتوسيع نطاقها لاحقًا.

علاقة رولز رويس والخطوط القطرية

تتمتع Rolls-Royce بعلاقة مستمرة مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة. والتي تعد واحدة من أكبر عملاء الشركة لمحركات Trent النفاثة.

وصف وارن إيست، الرئيس التنفيذي لشركة Rolls-Royce ، الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية بأنه “ضرورة مجتمعية. وفرصة تجارية ممتازة”.

وأضاف أن الشركة تريد تسريع انتقال الطاقة في القطاعات التي كان من الصعب إزالة الكربون منها.

وتعهدت الشركة، التي تمضي قدمًا في خططها لإنشاء أسطول من المفاعلات النووية الصغيرة. بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من عملياتها بحلول عام 2030.

قال إيست: “ستمكننا هذه الشراكة مع مؤسسة قطر من تسريع التقدم في مجال الطاقة النظيفة. بما في ذلك من خلال السماح لنا بالاستفادة الكاملة من التقنيات الناشئة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على معالجة تغير المناخ”.

تم الإعلان عن المشروع على هامش مؤتمر قمة المناخ Cop26 ، المنعقد في غلاسكو . حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، بأمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، فإن شراكتها مع Rolls-Royce ستمكنها من احتلال مكانتها في أفضل خمس دول على مستوى العالم تستثمر في البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

يتضمن جزء من الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لعام 2030 تنويعًا اقتصاديًا تدريجيًا بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.