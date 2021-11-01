صورة جريئة لمهيرة عبدالعزيز مع عمرو دياب تفتح عليها النار!

تعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، لانتقادات لاذعة بسبب صورتها مع الفنان المصري عمرو دياب.

أمسية مع عمرو دياب

ونشرت مهيرة عبدالعزيز الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وأرفقت الإعلامية صورتها مع الهضبة بتعليق: (أمسية مع عمرو دياب بعد حفله في إكسبو دبي 2020).

وظهر عمرو دياب بالصورة يضع يده حول خصر مهيرة.

متابعون: “وين زوجك؟”

وهو ما عرض الأخيرة لانتقادات وهجوم من متابعيها.

ومما جاء في التعليقات: (وين زوجك؟).

وكتب آخر: (مهيرة يا مهيرة انني متزوجة كيف تسمحي لحدا يمسكك بخصرك).

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ووافقته أخرى الرأي معقبة: (وانتي بس تتلصقي بالرجال وين زوجك وين الغيره ! ما ألوم لجين يوم قطعت علاقتها فيك).

وتساءل متابع: (نفسي مرة تنزل صورتها هيه وجوزها).

رقص في طائرة خاصة!

وجاءت صورة مهيرة مع الهضبة متزامنة مع انتشار فيديو لها وهي تشارك الفنان محمد رمضان الرقص.

وظهرت مهيرة داخل طائرة محمد رمضان الخاصة وهي ترقص معه ومع المطربة العراقية شذى حسون.

وأدى الثلاثة الرقصة على أغنية (جو البنات)، وعلق رمضان: (الحمد لله.. جو البنات ٥ ملايين مشاهدة في أول ٥ أيام.. (مش عايشها كازنوڤا إحنا فوق السحاب بنعمل بروڤة).

وقبل أسابيع، أثارت الإعلامية الجدل بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص محمد رمضان أيضاً في إحدى السهرات .

وتعرّضت مهيرة عبدالعزيز لهجوم من الجمهور بسبب رقصها مع محمد رمضان على انغام احدى اغانية .

مهيرة عبدالعزيز و محمد رمضان

وسبق أن ظهرت مهيرة في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن في غياب زوجها .. pic.twitter.com/SwwW3dfZZf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 15, 2021

وردت الإعلامية الإماراتية عبر حسابها في تويتر، قائلة: (محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي).

وتابعت: (أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي.. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى).

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جلسة تصوير مع وصلة رقص

ومن الفيديوهات التي أثارت الجدل لمهيرة، حين وثقت كواليس جلسة تصوير خضعت لها في بيروت قبل أشهر.

وظهرت الإعلامية الإماراتية وهي ترتدي ملابس كلاسيكية، عبارة عن قميص بجاكيت رسمي، وتنورة قصيرة باللون الزهري.

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ورقصت الإعلامية على أنغام الموسيقى، وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: (ماذا يحدث خلف كواليس جلسة التصوير ببيروت).

وعبر متابعو مهيرة عبدالعزيز عن صدمتهم من ملابسها القصيرة، التي لم يعتد الجمهور على رؤيتها بها، كما انتقدوا رقصها.

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