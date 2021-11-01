شاهد: كيف تحولت الدكتورة خلود إلى “العروس الجثة” وأثارت الجدل!

احتفلت الفاشينستا الكويتية، الدكتورة خلود بعيد الهالوين مع زوجها أمين، على طريقتها الخاصة.

العروس الجثة وفيكتور

وتنكرت الدكتورة خلود بشخصية إيميلي، العروس الجثة، في فيلم Corpse Bride.

بينما تنكر أمين بشخصية بطل الفيلم ذاته، فيكتور.

ونشرت خلود فيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي تستعرض تنكرها على موسيقى رعب.

انتقادات وسخرية

وتعرضت الفاشينستا الكويتية لسخرية من المتابعين، فجاء في التعليقات: (ما في داعي تتعبين حالك انتي بدون شي هالووین ).

وانتقد آخر تقليدها للغرب قائلا: (الحمدلله على نعمة الاسلام الان ليه العرب يقلدون الغرب ليه هم مايقلدونا بسكم تقليد اعمى).

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حجب (سناب شات)

ووافقه آخر الرأي وكتب: (للأسف نحن مسلمين ونحتفل بالهالوين ليش؟ تلبسون ازياء غريبة ويروحون للكنيسة وللقبور).

وزاد: (ويخوفون الأرواح الشريرة هو عيد مقدس (للأسف البعض فارغين مخ وانعدام هوية مثل الامعة)

وطالب متابع بحجب (سناب شات) في الكويت، معقباً: (هذولا المشاهير وتأثيرهم على أبنائنا).

وتابع: (انا كمواطن أطالب بحجب برنامج السناب شات عن بلادنا الكويت علشان نرتاح).

الدكتورة خلود .. كونتور ونفخ شفايف

وفي سياق آخر، شاركت خلود متابعيها لحظة مشاهدتها نتائج عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها داخل إحدى العيادات.

وظهرت الدكتورة خلود بفيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق (سناب شات)، وهي تمسح آثار الدماء من شفتيها بعد حقنهما.

وقالت: (سويت كونتور ونفخ شفايف).

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وتشكر الدكتورة خلود، الطبيبة التي أجرت لها العملية وكانت تقف خلفها.

مضيفة: (هو شوي الحين وارم بس حلو مرة، حبيت، ثانكيو).

وتعرضت الدكتورة خلود لهجوم واسع من المتابعين الذين انتقدوا كثرة إجراءها عمليات تجميل.

خاصة أن آخر عملية لم يمر عليها شهر بعد.

تجميل في منطقة حساسة

وقبل أشهر، تعرضت خلود لهجوم إثر حديثها عن خضوعها لعملية تجميل في منطقة حساسة.

ونشرت صورة لها على سرير المرض وحولها زوجها وأطفالها الأربعة.

وعلقت خلود على الصورة: (اطمنكم اليوم أفضل، الألم فظيع والعملية خدت أكثر من 8 ساعات).

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ولاحقاً قالت خلود في فيديو: (أنا أستحي أقول شو سويت عمليات خاصةً إنها بجسمي).

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وزادت: (مع انه في بنات كثير يشرحن ويقولن بس أنا لأ استحي).

وهو ما رجح خضوع الفاشينستا لعملية تجميل في أماكن حساسة.

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