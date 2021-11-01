توتنهام يعلن إقالة مدربه سانتو بعد خسارته المذلة أمام اليونايتد

أعلن فريق توتنهام هوتسبير اليوم الاثنين عن إقالة مدربه البرتغالي .نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة النظيفة أمام منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة العاشرة من ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنهام وإقالة المدرب

وقال فابيو باراتيشي المدير الإداري لفريق توتنهام “السيبرز”. في تصريح صحفي. له نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” أعرف إلى أي درجة أراد نونو وطاقمه التدريبي النجاح وأشعر بالأسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار”.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

وقد انتفض فريق مانشستر يونايتد في وجه فريق توتنهام .بعد الهزيمة الساحقة على أرضه وأمام جماهير بخماسية نظيفة دون رد، في مباراة شهد تألق النجم المصري محمد صلاح وتسجيله الهاتريك التاريخي. الأول في شباك الشياطين الحمر منذ عام 1937م.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

وسجل فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال39.

كما وآتى الأوروغواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 64، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة ال86 عن طريق الإنجليزي ماركوس راشفورد في مباراة مثيرة وقوية.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 25 نقطة، كما وجاء فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويليه فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع وست هام يونايتد بنفس الرصيد النقاط.

وآتى في المركز الخامس فريق مانشستر يونايتد برصيد 17 نقطة، متساويًا. بذلك مع أرسنال بنفس النقاط في المركز السادس من الترتيب، وجاء فريق برايتون برصيد 16 نقطة.

أولى تصريحات نونو سانتو عندما تم تعيينه مدربًا لـتوتنهام: ” سنجعلكم فخورين بـالفريق. “ – بعد أربع أشهر .. إقالة نونو سانتو من تدريب توتنهام. pic.twitter.com/dzxMDPWhdd — Amr (@Amr21DS) November 1, 2021

كما وآتى فريق توتنهام في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة برصيد 15 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر فريق إيفرتون وليستر سيتي برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتصدر المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 10 أهداف، كما ويليه جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي برصيد 7 أهداف.

نقلا عن موقع توتو ميركاتو مفاوضات مكثفة بين ادارة توتنهام و كونتي لتولي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو بعد تدهور نتائج الفريق. pic.twitter.com/pQAOpvcpIW — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) October 31, 2021

أما في ثالث الترتيب آتى ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد برصيد 6 أهداف، متساويًا مع اللاعب ساديو ماني. بنفس رصيد الأهداف، كما وجاء في المركز الخامس روبيرتو فيرمينو .نجم ليفربول برصيد 4 أهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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