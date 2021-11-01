إعلامية كويتية: جورج قرداحي موسوعة لا يستحقها العرب الغارقون في الجهل .. وردود

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوماً عنيفاً على الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، بعد تصريحات لها بشأن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والأزمة التي تسبب بها مؤخرا مع السعودية ودول الخليج.

وكان جورج قرداحي أطلق تصريحات بأن حرب اليمن التي وصفها بالعبثية، وتضامن مع الحوثيين معتبراً إياهم ثوار يدافعون أرضهم ضد عدوان التحالف الذي تقوده السعودية.

و استدعت الكويت قبل يومين، سفيرها من بيروت وطردت القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها احتجاجاً على تلك التصريحات.

وخرجت ليلى أحمد بعد ذلك تدافع عن جورج قرداحي، وتتغنى به حيث وصفته بأنه “موسوعة ضخمة لا يستحقه العالم العربي”.

وقالت الإعلامية الكويتية في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الاعلامي جورج قرداحي انت موسوعة إعلامية ضخمة كاريزما وصدق وحضور.”

الاعلامي #جورج_قرداحي انت موسوعة إعلامية ضخمة كاريزما وصدق وحضور..لا يستحقك هذا الوطن العربي الغارق في الجهل -الا قليلا- في الردح ووالصفاقة ونفاق ممجوج .. #بيروت #لبنان pic.twitter.com/VszZ1Wsp9o — 🇰🇼Laila Ahmad ليلى احمد (@lailaaahmad) October 30, 2021

وتابعت:”لا يستحقك هذا الوطن العربي الغارق في الجهل -إلا قليلاً- في الردح والصفاقة ونفاق ممجوج”.

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انتقادات واسعة

وعرضت هذه التغريدة الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، لهجوم واسع من قبل المغردين الكويتيين والعرب.

وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”تتبعين مبدأ الانشقاق عن الصف عشان توصلين للعالم فكرة، أن لك صوت مسموع أو رأيك يهم أو أن لك رأي أصلاً”.

تتبعين مبدأ الانشقاق عن الصف عشان توصلين للعالم فكرة ان لك صوت مسموع أو رأيك يهم أو ان لك رأي أصلاً اسلوبك قديم ومتدني مثلك ومستهلك جداً شوفي لك اسلوب جديد عشان يعرفونك ١٠ اشخاص غير ال١٠ اللي يعرفونك من قبل — Saudi Force (@TheSaudiForce) October 30, 2021

وتابع:”أسلوبك قديم ومتدني مثلك ومستهلك جداً.. شوفي لك أسلوب جديد عشان يعرفونك ١٠ أشخاص غير ال١٠ اللي يعرفونك من قبل”.

كما اتهمها النشطاء بأنها تسعى للشهرة الإعلامية لذلك اتخذت موقفاً مخالفاً للموقف الكويتي الرسمي، والغضب العربي من تصريحات قرداحي حتى تلفت الأنظار إليها.

ليلى أحمد أكبر رداحه و حدها تنتقد مسلسلات منو ياينا هالحزة و تتنمر على الممثلات و صار عليها غبار من كثر ما هي مركونه على جنب.

شافت موضوع قرداحي ترند حبت تستغل الحدث و ترجع للظهور حتى لو تنجلد. https://t.co/EGp0AIEOlA — 𝙻𝚞𝚕𝚠𝚊🇸🇦☕🐪⛺ (@Lolita_926) October 31, 2021

وقالت ناشطة:”المثقف قبل ما يفتي في أي موضوع يقرأ ويطلع ويشوف.. وزير إعلام يعني الشخص المفروض يكون لبق ودبلوماسي”.

وأضافت: أما هذا وكان ما صدق يصير وزير وكلنا عارفين على أي اساس صار وزير، عض الأيد اللي انمدت له، وساعدته الى أن أصبح واحداً من أشهر وأغنى الإعلاميين في الوطن العربي”.

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المثقف قبل ما يفتي في اي موضوع يقرأ ويطلع ويشوف وزير اعلام يعني الشخص المفروض يكون لبق ودبلوماسي اما هذا وكان ماصدق يصير وزير وكلنا عارفين على اي اساس صار وزير ، عض الايد اللي انمدت له وساعدته الى ان اصبح واحد من اشهر واغنى الاعلاميين في الوطن العربي — Noor AlAwadhi 🇧🇭 🇸🇦 (@noorawadhi) October 31, 2021

وكتب آخر ساخراً من الإعلامية الكويتية:”ليلى أحمد غلوم … جدّها خبّاز إيراني والآن تنتقد الوطن العربي.”

موقف الكويت من جورج قرداحي

وانضمت الكويت للسعودية والبحرين باستدعاء سفيرها من بيروت وطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، السبت، عن استدعاء سفيرها من لبنان، في تطور جديد بالازمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وكانت قد اتخذت السعودية والبحرين إجراءين ممثالين الجمعة ضمن أزمة من المتوقع أن تشمل مقاطعة خليجية كاملة للبنان.

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