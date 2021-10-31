وضعيات نادين نجيم بأحدث جلسة تصوير تعرضها للانتقادات (صور)

استعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أناقتها وأنوثتها، بجلسة تصوير جديدة عبر “انستجرام”.

وارتدت نادين نجيم فستاناً قصيراً بنقشة النمر، تميز بوجود أكمام، وفتحة صدر على شكل v، وفتحة لدى البطن.

واستكملت نادين إطلالتها بحذاء أحمر عالي، وبعض المجوهرات، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعقبت نادين على الصور: (بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر و اهل مصر بتشرف بوجودي معكم احلا ناس).

كما تابعت: شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً).

“نادين كارداشيان”!

لكن وضعية تصوير نادين نجيم، بالاستلقاء على أريكة، عرضتها للانتقادات، وشبهها البعض بكيم كارداشيان.

كما شاركت نادين نجيم في ندوة في مصر للتحدث عن أعمالها ونجاحاتها الأخير في مسلسل “2020” ومسلسل “صالون زهرة”.

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بينما تحدثت نادين عن أعمالها وخصوصاً في صالون زهرة الذي تضمنت كواليسه العديد من القصص الطريفة والمسلية.

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نادين نسيب نجيم: لم أهن حدا

وفي سياق آخر، رفضت نادين، الاعتذار عن تصريحها المثير للجدل في مهرجان الجونة.

حدث ذلك بعد لقاء مع إحدى القنوات، تحدثت فيه نادين نجيم عن مسلسل (عشرين عشرين).

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة لها عبر (تويتر): (قدّم اعتذار ؟؟؟ ليش انا اهنت حدا؟).

وتابعت: (ما عندكم غيري تحكوا عنه وتعلقوا عليه ؟حكيت كلمة و كفيت ومزحت معه و قلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت !!).

مصطلح خارج!

وبررت نادين مصطلح (خرائية)، معقبة: (قلتها بمزحة و بعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد!).

وختمت: (على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية) عن صحة وجود موسم ثاني من مسلسل (عشرين عشرين).

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وقال: (عشرين عشرين أصبح خلفك؟).

وأكدت نادين أنه لا يوجد جزء ثاني من المسلسل، بالرغم من تصريح سابق للمنتج صادق الصباح بوجود موسم جديد.

وحين ألح فراس حليمة على نادين بالسؤال حول وجود جزء ثاني من دونها، قالت: (أنا بعرف إنه مافي، إلا إزا حاولوا يطلعوا بفكرة خرائيّة).

فقاطعها حليمة مستدركاً: (قصدك خرافية؟)، إلا أنها أصرت على مصطلح (خرائية).

وتابعت: (باللبناني خرافية معناها خرفان، خرائيّة عاللبناني الشعبي تبعنا، أنا عندي كلمات خاصّة بي).

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