موعد ومعلق مباراة ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق روما الإيطالي مواجهة قوية أمام منافسه روما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على أرض ملعب “الأولمبيكو”.

موعد مباراة ميلان روما

وستنطلق مباراة ميلان وروما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، كما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين على القناة الرسمية للدوري الإيطالي ” الكالتشيو” .على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الدوري الإيطالي إلى اتفاق لبث مباريات منافسات للدوري الممتاز للموسم الجاري إلى الآن.

انظروا من عاد للتدريبات 😍#ميلان_دائمًا pic.twitter.com/MQVDhFDyto — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 27, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة المستضيف ميلان وروما عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي. الناطقة بالعربية على “اليوتيوب”، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق ميلان

وسيدخل المدرب ستيفانو بيولي المواجهة القوية أمام منافسه روما بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى ميك مايغنان.

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرانك كيسييه، تيموي باكايوكو، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أوليفيه جيرو، براهيم دياز، جونيور ميسياس.

تشكيلة فريق روما

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المواجهة الصعبة أمام الضيف الميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: نيكولو زانيولو، لورينزو بيليغريني، هنريخ مخيتاريان، جوردان فيريتو.

وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، تامي أبراهام، بورخا مايورال، ستيفان الشعراوي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء فريق ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متساويًا بذلك مع المتصدر نابولي بنفس النقاط، كما وآتى فريق روما في المركز الرابع برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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