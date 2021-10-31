من هي الطفلة التي ركضت نحو محمد بن راشد في إكسبو دبي! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بمقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً، يوثق لقاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع طفلة صغيرة.

جاء ذلك أثناء مشاركته في “إكسبو دبي2020”.بينما نشر حاكم دبي صورة في حسابه عبر “تويتر” للقائه مع الطفلة.

وعلق بن راشد قائلاً: “أجمل لقاء شخصي لي على هامش معرض إكسبو حتى الان”.

أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن .. pic.twitter.com/psxrX5HOIz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 30, 2021

وأظهرت الصورة المنشورة طفلة وهي تركض في اتجاه الشيخ محمد بن راشد، ليقوم باحتضانها وتقبيلها.

فيما نشر آخرون مقاطع مصورة لهذا الموقف، الذي جرى بين الطفلة وحاكم دبي.

محمد بن راشد يلبي رغبة طفلة بالتقاط صورة معه في إكسبو 2020 دبي. pic.twitter.com/chuUZrVr5g — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 30, 2021

ولاقت هذه اللقطات انتشاراً واسعاً منذ الأمس، ما دفع النشطاء للتساؤل عن هوية هذه الطفلة.

ووفق ما رصدته وطن، عبر مواقع التواصل فإن هذه الطفلة التي ظهرت رفقة ابن راشد، تدعى “تقى الحمادي”.

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إكسبو دبي 2020

ونشرت صحيفة “العين” الإماراتية حواراً مصوراً مع تقى الحمادي، كشفت فيه عن هويتها وكواليس لقائها ابن راشد.

وتقى الحمادي تبلغ من العمر 9 سنوات وتدرس في الصف الرابع.

وقالت تقى لمذيعة “العين”:”مبسوطة كتير والحمد الله إني شوفت الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.”

وعن سبب رغبتها في مقابلة ابن راشد والتقاط الصور معه، قالت تقى إن أختها الكبيرة كانت قد ذهبت إلى إكسبو دبي 2020.

وأضافت أنها التقت حاكم دبي وأخذت صوراً تذكارية معه.

وأردفت أنه عندما أطلعتها والدتها على هذه الصورة لأختها رفقة ابن راشد، حزنت وبكت وأرادت أن تفعل مثلها.

و حققت عائلتها لها ما أرادت بالفعل، حين اصطحبتها للمعرض ـ وفق قولها ـ وعندما رأت حاكم دبي انطلقت إليه مسرعة كما ظهر في المقطع.

وتابعت أنها لم تتمالك أعصابها من شدة الفرحة وبكت عندما التقت ابن راشد.

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ردود أفعال

وبينما أشاد ناشطون بهذا المقطع وما فعله حاكم دبي، فقد هاجمه آخرون.

واعتبر الكثيرون أن محمد بن راشد يستغل هذه اللقطات للتغطية على جرائمه القمعية، وتبييض صورته.

ومعروف أن حاكم دبي يضطهد النساء بشكل خاص، وظهر ذلك جلياً في خطفه لابنته شمسة وحبسه لبناته الأخريات، كما كشفت تقارير غربية سابقاً.

ويأتي ذلك فضلاً عن نزاعه القضائي مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني.

و اتهمته هيا حاكم دبي بمحاولة خطفها وترهيبها وولديها منه في بريطانيا التي فرت إليها هربا من بطشه.فيما كشف عن تجسسه على هواتفها ومقربين منها ببرنامج تجسس اسرائيلي.

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