بول سكولز برقصة مثيرة مع شقراء في ملهى ليلي (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرا، فيديو للاعب كرة القدم الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، وهو يستمتع برقصة مثيرة مع امرأة شقراء.

و كان سكولز يقضي وقته في ملهى ليلي، وفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

و ذكرت الصحيفة أنه من المؤكد أن “بول” البالغ من العمر 45 عامًا، والذي انفصل عن زوجته العام الماضي، استمتع برقص جريء مع السيدة الشقراء.

وجرت الواقعة في حانة “Dirty Martini”، في مانشستر في وقت سابق من هذا الشهر.

روح الدعابة

ويظهر فيديو، صوره أحد المحتفلين في الملهى الليلي، المرأة وهي ترقص أمام لاعب كرة القدم السابق وتجلس على حجره، بينما يمسك بخصرها.

وكان بول سكولز جالساً وبدأت ترقص أمامه، وأدار يديه في كل مكان وهي تتنقل، ولم تكن الفتاة راقصة محترفة، بل كانت تشرب هناك وتستمتع.

كما قال مصدر لصحيفة The Sun: “اللعب نظيف بالنسبة له، أخذها بروح الدعابة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

و جاء ذلك بعد أن صورت ابنته والدها وهو يمضغ أظافر أصابع قدميها.

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فيديو مقزز

وعرضت أليسيا (20 عاماً) الفيديو على 65600 متابع على إنستغرام يوم السبت، من الأسبوع الماضي.

و علقت أن الفيديو أظهر “الحب الحقيقي” بينها وبين والدها.

وكان ذلك على الرغم من أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما وصفوه بأنه “مقزز ومقرف”.

كما لم يستمر المقطع سوى بضع ثوانٍ و أظهر نجم كرة القدم سكولز البالغ من العمر 46 عامًا، وهو يقوم بتدليك قدم ابنته ثم قام بعض أظافرها.

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على المقطع بانتقادات لاذعة، ووصفوا تصرف سكولز بالمقزز.

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بول سكولز

وبول سكولز ‏ من مواليد عام 1974، هو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، لعب في نادي مانشستر يونايتد.

كما لعب سكولز في مركز لاعب خط الوسط المهاجم، وكان يمتاز بقدرة عالية جداً، على تمرير الكرات بدقة والتسديدات القوية المتقنة.

و سكولز كان أيضاً ضمن الفريق الفائز بالثلاثية في عام 1999، ويعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

وولد بول هارون سكولز في مدينة سالفورد في إنجلترا، وانضم كمتدرب في نادي مانشستر يونايتد.

كما كان موسم 1994-1995 هو أول موسم يشارك فيه اللاعب ولعب فيه 17 مبارة وسجل 5 اهداف.

وتعتبر فترة نهاية التسعينات من أفضل الفترات لبول سكولز حيث حصل على كل الألقاب الممكنة كلاعب نادي محترف.

كما أحرز مع مانشستر يونايتد 5 بطولات دوري، وحقق في عام 1999 ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا.

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