بايدن يؤدي تحية عسكرية للرئيس أردوغان في قمة العشرين (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لاقى تفاعلا واسعا، حيث وثق موقفا طريفا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قمة العشرين.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) الرئيس الأمريكي بايدن، وهو يلقي تحية عسكرية لنظيره التركي أردوغان وينحني له.

وخلال وقوف الرؤساء لالتقاط الصور التذكارية بقمة مجموعة العشرين، لوح بايدن إلى الرئيس أردوغان بيده، قبل أن يضرب تحية عسكرية له.

فيما رد أردوغان هو الآخر التحية على طريقته الخاصة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على يسار أردوغان، أثناء هذا المشهد وسلطان بروناي حسن البلقية على يمينه.

كما لفتت نظرات بايدن لأردوغان الأنظار خلال القمة، في دلالة على التأثير الكبير للرئيس التركي مؤخرا على الساحة السياسية، وفق النشطاء.

جدير بالذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى بلاده عائدا من روما بعد ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار أتاتورك بإسطنبول منتصف ليل الأحد/الإثنين، الساعة 00.20 بالتوقيت المحلي.

موقف محرج لماكرون

كما شهدت قمة العشرين في رومااليوم، موقفًا محرجًا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وذلك بعدما أقدم على دفع رئيس الزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي، ماريو دراجي، ليجد له مكانًا بينهم أمام الكاميرات.

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وبينما كان القادة العشرين يصطفون لالتقاط صورة على هامش أعمال القمة، أقحم ماكرون نفسه بين جونسون ودراجي، ليجد مكانًا له بينهم، ليتبادل الطرفان ابتسامات محرجة.

قمة العشرين في روما

ويشار إلى أنه أمس، السبت، انطلقت فعاليات قمة العشرين، في العاصمة الإيطالية روما، إذ اجتمع قادة القوى الاقتصادية العالمية، في أول قمة بحضور شخصي منذ تفشي جائحة كورونا.

وتستمر القمة لمدة يومين في روما وتهمين عليها قضايا مكافحة كورونا، وقضية التغير المناخي.

وسيتبع هذه القمة مباشرة مؤتمر المناخ “كوب 26″، الذي يشارك فيه أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة في جلاسكو بإسكوتلندا.