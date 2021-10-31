أبو فلة الكويتي ينال إعجاباً واسعاً بما فعله لدعم اللاجئين (فيديو)

تصدّر اليوتيوبر الكويتي “حسن سليمان”، المعروف في وسائل التواصل باسم “أبو فلة”، الترند، بعد حملته الأخيرة لدعم اللاجئين، قبيل فصل الشتاء.

وعن طريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلق أبو فلة الكويتي حملة “دفي قلوبهم”.

وهدفت الحملة إلى جمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين في سوريا والأردن وتركيا ومصر.

وأكد أبو فلة خلال البث المباشر على يوتيوب، الذي استمر نحو 30 ساعة، أن أهداف الحملة توفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء.

و في منتصف ليل السبت، تمكن أبو فلة الكويتي من جمع مليون دولاراً، واستقبل أبو فلة ذلك بدموع الفرح، ضمن البث المباشر.

كما تم تداول البث بشكل واسع في منصات التواصل، وبدأ منذ يوم الجمعة الماضي.

أبو فلة يبكي بحرقة بعد جمع مليون دولار ♥️♥️ pic.twitter.com/6HpZ3VrK3L — #عالجوا_مرضى_ادلب Hadi khrat (@hadikhraat) October 30, 2021

20 مليون متابع

وبدأت قصة أبو فلة الكويتي، مع الحملة، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ذلك التاريخ وصل إلى 20 مليون متابع على يوتيوب، وأعلن عن عزمه بدأها يوم الجمعة الساعة السادسة مساء.

وأعلن اليوتيوبر الكويتي في تغريدة رصدتها وطن بدء الحملة وأسبابها على “تويتر”.

وقال: “بمناسبة وصولي ال20 مليون قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء”.

وأضاف أبو فلة في تغريدته: “نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب يوم الجمعة ساعة 8 مساءً”.

وعلق: “ادري المبلغ جداً كبير بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر الدال على الخير كفاعله”.

ورغم حجم المبلغ الكبير استطاع، أبو فلة، الوصول إليه وجمعه، عن طريق الكثير من فاعلي الخير.

وتفاعل المتبرعون معه وساهموا بمبالغ كبيرة، ووصلت أعلا تلك المبالغ إلى 80 ألف دولاراً من قبل أحدهم.

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دعم 5 آلاف أسرة

وأعلن أبو فلة بعد جمعه للمبالغ أنه سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.

وعلق اليوتيوبر على حسابه في تويتر: “الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع”.

وأضاف: “ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون”.

ولاقت الحملة إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، ولدى السوريين بشكل خاص.

و حققت الحملة هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى نحو 28 ساعة.

كما عبر العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة وثنيهم لهذا التصرف “الإنساني” من قبله.

الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة .. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان pic.twitter.com/gMzsPktakg — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 30, 2021

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إشادة عربية واسعة

وأشاد الفنان المصري محمد هنيدي بأبو فلة مغرداً: “الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة”.

وأضاف هنيدي: “ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان”.

وعلقت الناشطة السورية سهير أومري قائلة: “قدر أبو فلة يعمل اللي ماقدرت تعمله الحكومات والمؤتمرات والمنظمات والزعماء والحكام”.

وأضافت أومري: “من المهم نذكر كمان أن أبو فلة دايما مع كل انجاز بيحققة بيعمل عمل خيري ضخم، واليوم كان العمل الأضخم والأعظم”.

و تابعت: “ودايما بيردد حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام “مانقص مال من صدقة” وطول البث بيردد “الدال على الخير كفاعله”.

وأردفت مخاطبة اليوتيوبر الكويتي: “ألف شكر بقدرتك على ترجمة المتابعة الخاصة فيك بمشروع بيعكس نيلك وشهامتك وكرم أصلك”.

وختمت سهير أومري قائلة: “تحية لألك وشكر بعدد الخير الي ح يعم ع عدد كبير من الناس بفضل الله أولا وبفضل استحقاقك لمحبة الناس وثقتهم فيك”.

مفوضية اللاجئين تعلق

وعلقت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الحملة.

وجاء في البيان: “إيماناً منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي. وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية”.

كما ذكرت المفوضية أن إطلاق الحملة يأتي “في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

تأتي الحملة وفق المفوضية بسبب “تزايد احتياجات العائلات، و ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة”.

ويجبر ذلك الكثير من الأسر على “اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء”.

ولفتت المفوضية إلى أن “أبو فلة يؤمن بدور المجتمع في دعم اللاجئين، ونحن كذلك”.

واختتمت: “ومعاً نستطيع أن نمد شريان الحياة لآلاف العائلات التي تستقبل شتاء آخر في ظروف صعبة، بعيداً عن ديارها، وأن ندفئ قلوبهم”.

مع دموع الفرح @AboFlah_1 💙

وصلنا 1000,000 دولار في 28 ساعة! كلمات الشّكر لا توفّيك حقك @AboFlah_1 شكراً من القلب ولجميع الداعمين 💙🙏#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/Dw8ovq2ezK — Voices #WithRefugees (@VoicesWRefugees) October 30, 2021

من هو أبو فلة؟

و اليوتيوبر الكويتي أبو فلة، طالب جامعي، ويبلغ من العمر ما يقارب 20 عاماً، وقناته على يوتيوب مخصصة للألعاب بشكل كبير.

كما أن قناته يتخللها من حين لآخر فيديوهات متنوعة مثل قصص أو ردود فعله عن أشياء أخرى.

وتملك القناة حوالي 20 مليون مشترك بأكثر من 2 مليار مشاهدة على 194 فيديو رفعها على القناة.

كما لدى اليوتيوبر الكويتي قناة ثانية باسم “أبو فله 2″، ورغم امتلاك القناة 47 ألف مشترك، إلا أنها بدون محتوى حالياً، وربما تكون قناة احتياطية في المستقبل.

أعمال خيرية

وعندما وصلت قناة أبو فلة على اليوتيوب إلى 5 مليون مشترك قام بوضع خطط ومنها: بناء مسجد من خلال جمع التبرعات منه ومن متابعيه.

و ذكر أبو فلة بأن ذلك سيكون كصدقة جارية له ول متابعيه. وخطط لبناء بئر وتسميته أبو فلة ومتابعيه، و هذا البئر سوف يذهب الى مالي لحل مشكلة فقر المياه هناك.

كما أن قناة أبو فلة لم تكن بهذا الاسم، وكان اسمها “قيمز فلة” وبعد مدة تم تغيير الاسم ولا يعرف الهدف من هذا الاسم أو أسباب وضعه حتى اليوم.

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