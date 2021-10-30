عارضة أزياء تخضع لجلسة تصوير بجانب جثمان والدها لزيادة المشاهدات!

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية، جين ريفيرا، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة تصوير بجانب نعش والدها، لجذب أكثر عدد من المشاهدات والمعجبين.

ونشر ريفيرا الصور مع نعش والدها المتوفي، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت ريفيرا بالصور التي نشرتها، وهي ترتدي فستاناً أسود أوف شولدر من جهة واحدة، وبفتحة صدر على شكل v.

والتقطت الفتاة ذات الـ20 عاماً، صوراً بجانب نعش والدها، وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء.

وعلقت ريفيرا: (فراشة تطير بعيدًا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معاً).

هجوم وانتقادات

وهو ما فجر موجة غضب ضدها بين الناشطين الذين هاجموها، واتهموها بعدم مراعاة حرمة والدها المتوفي.

اقرأ أيضا: صدور حكم صادم ضد روان بن حسين بسبب ما فعلته بطليقها الليبي!

ومما جاء في التعليقات: (هل ذكرت مشكلة الثقافة النرجسية والأدائية؟).

وكتب آخر: (هل إنجاب الأطفال حقًا يستحق كل هذا العناء؟).

وعقبت متابعة: (ربما يكون وضع هذه الفتاة في حالة انفجار في يوم جنازة والدها أمرًا كان من الممكن أن تختار عدم القيام به).

ريفيرا تدافع عن نفسها

لكن عارضة الأزياء الأمريكية دافعت عن نفسها، وقالت في تصريح نقلته صحيفة NBC الأمريكية: (لو كان والدي لا يزال حياًـ كان سيسمح لي بالتقاط تلك الصور ونشرها).

وتابعت: (لا بأس بما قمت بنشره ، وأنا متمسكة بذلك ولن أحذف الصور).

وأوضحت ريفيرا أن والدها كان يظهر بانتظام في قصصها على Instagram وشعرت أنه من المناسب لمتابعيها معرفة رحيله.

ريفيرا: “يحكم الناس على الكتاب من غلافه”

اقرأ أيضا: دينا الشربيني تحتضن حسن أبو الروس في صور جريئة بفستان فاضح!

وقالت: (لقد عملت بجد لمدة ثماني سنوات طويلة لبناء جمهوري).

وزادت ريفيرا: (لكن يحكم الناس من الخارج على الكتاب من غلافه دون توقف لفهم المقاصد أو المعاني الضمنية للكتاب).

وزعمت جين أن تطبيق (انستجرام)، قام بتعطيل حسابها بعد الصور دون إبداء أسباب.

هل حذفت انستجرام الحساب؟

وأشارت إلى أنها تواصلت مع تطبيق مشاركة الصور من أجل التوضيح لأنها أكدت “لم يتم كسر أي إرشادات للمجتمع عند نشر الصور”.

ولم يكن حساب جين ريفيرا على “انستجرام” متاحًا حتى ظهر الأربعاء الماضي، لكن حسابها على (تيك توك) الذي جمع أكثر من 300 ألف متابع ، لا يزال نشطًا.

وقالت: (الناس سيختلفون في كل الحالات، وأنا معتادة على ذلك، وأعلم أن والدي فخور بي وكيف سارت الأمور، لن ينسى ذلك).

وتوفي والد ريفيرا، خوسيه أنطونيو ريفيرا، في 11 أكتوبر، بعد يومين من عيد ميلاده السادس والخمسين.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»