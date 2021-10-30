روني يصدم زميله رونالدو بتصريح مثير بشأن محمد صلاح

صدم أسطورة نادي مانشستر يونايتد المعتزل. واين روني 36 عامًا، زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الحالي بتصريح مثير بشأن نجم فريق ليفربول محمد صلاح وهداف الفريق الإنجليزي بعد التألق الذي ظهر به الأخير .مع بداية الموسم الحالي ومقارنته بصاروخ ماديرا.

روني ورنالدو

وقال الأسطورة الإنجليزية روني في تصريحات نشرتها صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، قائلاً: ” محمد صلاح نجم منتخب مصر. وفريق ليفربول الإنجليزي هو الأفضل في العالم في الوقت الراهن، كما أنه أحق بالكرة الذهبية من كريستيانو رونالدو لهذا العام”.

🎙 واين روني : "مباراة ليفربول كانت صعبة علي لمشاهدتها نعم هم فريق كبير ذو جودة عالية مثل مانشستر يونايتد لكن لديهم أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، الفرق بينهم و بين مانشستر يونايتد هي جودتهم عندما يفقدون الكرة." pic.twitter.com/QwY7WO76yw — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 29, 2021

وجاء تصريح روني بعد تألق “فخر العرب” محمد صلاح، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد على ملعب “ترافورد”، ونجاحه في تسجيل الهاتريك التاريخي مع فريق الريدز التي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة، في منافسات الجولة التاسعة. من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز.

روني وهزيمة مانشستر يونايتد

وقد حمل روني، المسؤولية الكاملة عقب هزيمة مانشستر يونايتد الساحقة أمام ليفربول على أرضه وأمام جماهيره، لنجوم الفريق وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو دون التعرض إلى مدرب الفريق النرويجي أولي سولشاير. وعدم تحميله المسؤولية الكاملة عن تلك الهزيمة.

🎙 واين روني : "على اللاعبين في مانشستر يونايتد أن يرجعوا أنفسهم من السهل على المدرب أن يتحمل كل شيء لكن هؤلاء اللاعبين يتقاضون أجرًا من أجل القيام بعملهم و هم لا يقومون به بشكل جيد." pic.twitter.com/pxTjjNaULo — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) October 29, 2021

وأضاف، ” مانشستر يونايتد يمتلك لاعبين كبار، ولكن الاختلاف يأتي في وجود محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بين صفوف فريق ليفربول، لذلك ظهرت تلك الفجوة في الأداء بين الفريقين خلال المباراة وهناك أزمات دفاعية كبيرة. لا يمكن أن نضعها على عاتق المدرب”.

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وقد رشحت مجلة ” فرانس فوتبول” العالمية المتخصصة في عالم رياضة كرة القدم، 30 لاعبًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021، وكان من أبرز المرشحين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .ومحمد صلاح وكريم بنزيما وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.

🗣 | واين روني:

"هناك مسؤولية كبيرة على لاعبي اليونايتد. إنهم لاعبون من الطراز العالمي و دوليون و في نادٍ مثل مانشستر يونايتد. " " عليهم الشعور بالأسى عندما يخسرون المباريات." pic.twitter.com/nzVZRijJIx — E P L W O R L D (@EPLworld) October 28, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول. في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

كما وجاء في ثالث جدول الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، وآتى فريق وست هام يونايتد. برصيد 17 نقطة، أما في المركز الخامس جاء فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في سابع جدول الترتيب جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع كلاً من: إيفرتون، ليستر سيتي، أرسنال. بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

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