السد القطري يحسم الجدل حول رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة

حسم نادي السد القطري الجدل حول الأنباء الأخيرة التي نشرتها الصحف الإسبانية، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني. تشافي هرنانديز 41 عامًا مع نادي برشلونة، لقيادة تدريب الفريق خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان على الرغم من تعيين الفريق الكتالوني سيرجي باراخوان كمدرب مؤقت.

السد القطري وتشافي

ونشر السد القطري بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” تفاعلاً مع ما هو متداول في الأيام السابقة، تؤكد إدارة السد أن تشافي. مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي، وهو في قمة تركيزه لخوض. مباريات الفريق القادمة من أجل الحفاظ على صدارة الدوري واللقب”.

من جانبه، قال المدرب تشافي في مؤتمر صحفي له يوم أمس الجمعة. حول الحديث عن قرب تعاقده مع نادي برشلونة. ورحيله عن قيادة تدريب فريق السد القطري، ” أنا أركز مع السد في خوض المباريات القادمة، ولا أستطيع الحديث. في مثل هذه الأمور”.

تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب.#دائما_مع_السد pic.twitter.com/GWpDvkk7rX — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 29, 2021

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وتداولت وسائل الإعلام والصحف الإسبانية، عقب الإعلان عن إقالة الهولندي كومان عن نية برشلونة في التعاقد مع أسطورة الفريق الكتالوني تشافي هرنانديز ومدرب فريق السد القطري، لكن الأخير أغلق الباب على برشلونة في التعاقد معه.

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية. أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا. وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله" pic.twitter.com/DyPjpe5qzI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

وخاض الأسطورة تشافي مع فريق برشلونة كلاعب 700 مباراة، استطاع من خلالها التتويج بلقب الدوري الإسباني 7 مرات و4 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

إقالة كومان وتعيين بارخوان

وأعلن فريق برشلونة الإسباني يوم الأربعاء الماضي، عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من قيادة تدريب فريق برشلونة الإسباني عقب الخسارة الثالثة في الدوري الإسباني كان أخرها أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل.

نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول. يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021

كما وشكر النادي، المدرب كومان على الفترة التي قادها. في ترتيب الفريق في الأوقات الصعبة، متمنين التوفيق له في مسيرته، كما وعين الفريق الكتالوني المدرب الإسباني سيرجي بارخوان بعد تصعيده من تدريب فريق ” الرديف” كمدرب مؤقت.

ويحتل فريق برشلونة بعد النتائج السيئة التي يقدمها في منافسات الدوري الإسباني ” الليغا”، فقد جاء في المركز التاسع .برصيد 15 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ريال سوسيداد برصيد 24 نقطة.

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