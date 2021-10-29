مدير سابق بـِ”الهيئة”: المنكر في الكويت أكثر من السعودية والانفتاح لا نراه مُنكر اصلاً!

اعتبر المدير السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، الشيخ أحمد الغامدي، أن المنكر في الكويت أكثر من الذي في السعودية.

جاءت تصريحات الشيخ الغامدي، خلال لقاء متلفز عبر قناة “الحرة”، ضمن حلقة من برنامج “حديث الخليج”، تناولت تجديد الخطاب الديني في الخليج.

ووصف الغامدي رؤية البعض للإنفتاح في السعودية بأنها “منحرفة”.

المنكر في الكويت أكثر من الذي في السعودية

وقال إن الفقهاء لم يتفقوا على تحريم الموسيقى والحفلات. كما أن جمهور العلماء يبيحها، ويوجد في الكويت اكثر مما يقع في السعودية. حسب قوله

وأضاف: “نحن لا نراه منكراً اصلا”. في إشارة الى الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية.

وتابع: “هناك قاعدة فقهية تقول انه لا انكار في مسائل الاجتهاد والاختلاف”.

واعتبر المدير السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة ان هذا من الخطاب التأجيجي ضد السعودية، الذي يقود الاخوان المسلمون .وفق تعبيره

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“الانغلاق الفكري”

وذكر الغامدي ان ما وصفه الانغلاق الفكري يعود لفترة الصحوة الإسلامية بالسعودية.حسب رأيه

كما قال إنّ عصر الصحوة كان مصحوبا بالكثير من الأخطاء التي تسببت في إنغلاق المجتمع وتكريس الرأي الفقهي الواحد والتعصب”.

واضاف: “وهو ما أدى لإنغلاق المجتمع وهي فترة لم تكن سوية لأنها عزلت المجتمع عن المجتمعات الأخرى في أمور مباحة وليست مخالفة للدين”.

موسم الرياض

وشهدت فعاليات موسم الرياض الذي أعلن عنه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتي انطلقت قبل أيام، حالات تحرش ورقص فتيات وشجارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة.

كما أصدرت الشرطة السعودية بيانات عبر حساباتها بمواقع التواصل تحذر من العقوبة القانونية الشديدة للتحرش لتخويف المراهقين.

https://www.youtube.com/shorts/7wKIzk1GQbs

اليوم الوطني السعودي

وقبل ذلك، شهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

كما وثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

بينما فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

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مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

كما كشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها .