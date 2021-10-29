لعبة الحبار: كابوس رأسمالي ضد الكلّ!

أصبحت لعبة الحبار Squid Game من نتفليكس Netflix ظاهرة. وفي سوق تهيمن عليه الإنتاجات الأوروبية الأمريكية، أصبح المسلسل الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة عالميًا على نتفليكس. كما وصفت بأنها الأكثر إثارة للقلق.

يقول الكاتب د.أحمد الدردير في موقع “ميدل ايست اي“، قفز النقاد ليقولوا ما هو واضح أن العرض، حيث يدخل المتسابقون في مسابقة الأسنان والمخالب. على شكل سلسلة من ألعاب الأطفال التي ستؤدي إلى الموت أو الفوز بجائزة نقدية (مجموعها يزيد بمقدار عدد المتنافسين “المستبعد”). هو استعارة مناسبة للمنافسة في ظل الرأسمالية.

المعرض مليء بالإشارات والتلميحات إلى الحقائق الاجتماعية والاقتصادية القاسية لكوريا الجنوبية الحديثة. مشابهاً للعوز والركود الاجتماعي الذي عانت منه شخصياته مع الصراع الطبقي في البلاد.

تشير السلسلة أيضًا إلى محنة العمالة المهاجرة وتداخل الرأسمالية مع العنصرية.

يفعل ذلك من خلال إظهار المهاجر البني، من خلال شخصية العامل الباكستاني المهاجر علي عبد. باعتباره الضحية النهائية لهذا النظام، الذي تعرض للخيانة المزدوجة من قبل رئيسه وأقرانه الكوريين المتميزين نسبيًا.

في حين أن المتسابقين الذين يخاطرون بحياتهم يأتون من المضطهدين. فإن الاستغلال الرأسمالي العالمي يتم التهكم عليه من خلال زمرة من “كبار الشخصيات” الأثرياء (وإن لم يكن من البيض الأوروبيين حصريًا)، الذين يدفعون مقابل مشاهدة المباريات والمراهنة على اللاعبين.

نظرية لعبة الحبار

ستكون قراءة العرض كرمز للرأسمالية متسقة مع تعليق المخرج الخاص على عمله.

ولكن، نظرًا لعدم وجود نقص في العروض التي تحاكي الظروف الرأسمالية من المنافسة حتى الموت على الموارد النادرة في البيئات البائسة. فإن هذا لا يفسر بشكل مرض ما الذي جعل برنامج Netflix هذا مشهورًا ومزعجًا للغاية.

ما يميز لعبة الحبار Squid Game هو كيف تجعل هذا الواقع المرير مرتبطًا به.

قال مدير البرنامج هوانغ دونغ هيوك في مقابلة مع مجلة Variety: “أردت كتابة قصة رمزية أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث”. “شيء يصور منافسة شديدة ، إلى حد ما مثل المنافسة الشديدة في الحياة. لكنني أردت استخدام نوع الشخصيات التي قابلناها جميعًا في الحياة الواقعية . الألعاب التي تم تصويرها بسيطة للغاية وسهلة الفهم “.

الألعاب التي يلعبها المتسابقون تحول تعقيدات واقعنا المختل إلى نماذج ألعاب يمكن من خلالها ملاحظة سلوكنا “كلاعبين”.

وبعبارة أخرى، فإنهم يؤدون ما سعت نظرية اللعبة إلى تحقيقه.

المحصلة صفر

الجائزة التي تزيد مع استبعاد اللاعبين تحول الألعاب إلى لعبة محصلتها صفر.

على الرغم من عدم إخبار اللاعبين أبدًا أنه يجب أن يكون هناك فائز واحد فقط، إلا أن الألعاب تشجع كل لاعب على النظر إلى استبعاد الآخرين على أنه مكسب شخصي.

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لعبة محصلتها الصفرية التي نراها على الشاشة تبهر وتزعج، ليس فقط بسبب السلوك القاسي والشنيع الذي تدفعه. ولكن الأهم من ذلك لأن الأساس المنطقي وراءها منطقي للغاية.

بصرف النظر عن المبالغة السينمائية والترخيص الفني، فإن هذا المنطق المتمحور حول الذات والذي يحسب المكاسب على حساب الآخرين هو سمة مألوفة للسياسة الدولية، وسباق الفئران للشركات، وأنظمة الدرجات المدرسية، ومن الواضح ألعاب الأطفال.

نظرية هوبز عن الطبيعة

عندما ينسحب المتسابقون من المنافسة في العالم الرأسمالي الخارجي إلى شكل أنقى من معركة الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء، فإنهم يواجهون العديد من جوانب “حرب رجل ضد رجل”. كما تنظّر الإنجليزية في القرن السابع عشر. الفيلسوف توماس هوبز في عمله Leviathan.

كما هو الحال في نظرية هوبز عن الطبيعة، في لعبة الحبار، فإن إزالة القيود المفروضة على المنافسة تجعل الجميع متساوين: قد يكون القوي قادرًا على إخضاع الضعيف . لكن الضعيف يمكنه تعويض قيودهم الجسدية من خلال الذكاء والحيلة. أو من خلال التحالفات ( محكوم عليها بقواعد الحرب أن تظل مشروطة وغير مستقرة) لهزيمة الأقوياء.

نرى التحالفات تتشكل وتتفكك، مما يُظهر قدرة الشخصيات على التعاطف والطعن في الظهر.

هذا هو الحال بشكل خاص مع الحلقة التي تحمل عنوان “عالم عادل”. حيث تخوض الشخصيات حربًا شاملة ضد الكل؛ العالم العادل الوحيد الممكن في ظل الرأسمالية كونه عالم يتمتع فيه الناس بفرصة متساوية لإيذاء بعضهم البعض أثناء تنافسهم.

هذه المساواة غير المستقرة، التي يصر المتسابقون على الحفاظ عليها في جميع الأوقات – إلى حد الإعدام الفوري للحراس واللاعبين الذين يحاولون التلاعب بالمنافسة – لا تؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافًا، ولكن استمرار الحرب حتى آخر رجل يقف.

هذا الجانب من لعبة الحبار يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق: عندما تنسحب الشخصيات طواعية، من المنافسة الرأسمالية الحقيقية إلى شكل أكثر حرية من المنافسة على أرض متكافئة، يتم إطلاق العنان لأشكال متطرفة من العنف والخيانة والوحشية.

العاب اطفال

ربما يكون الجانب الأكثر إثارة للقلق في لعبة الحبار هو أنها تُظهر لنا شيئًا نعرفه عن أنفسنا ولكننا نسعى جاهدين لإنكاره: أنه في ظل ظروف المنافسة الحرة، نحن قادرون على القيام بأسوأ الإجراءات. حتى على حساب الأشخاص الذين قد نشفق عليهم بطريقة أخرى. او الحب.

إنه يذكرنا بـ “الغريب” الذي اقترحه سيغموند فرويد في مقال عام 1919 الذي يحمل نفس الاسم: شيء مألوف يعود إلينا خالٍ من ألفة ، ويمثل لنا شيئًا كنا نعرفه طوال الوقت ولكننا حاولنا قمعه.

هناك أيضًا شيء غريب حول استخدام البرنامج لألعاب الأطفال، والتي عادة ما تثير الراحة والحنين إلى الماضي . وتعود في شكل استعارات قاتلة لنظام عالمي لا يرحم. يتجلى ذلك في اللعبة التي تتميز بدمية عملاقة تغني نغمة بريئة وتقضي على الخاسرين.

إنه يوضح كيف أن عقيدة التنافسية على التعاون، فكرة أنه يجب على المرء أن يتقدم على حساب الآخرين، بما في ذلك الأحباء، قد تم طقوسها من خلال ألعاب الأطفال، وبالتالي فقد تم ترسيخها في جميع نفوسنا منذ سنواتنا الأولى.

حتى المباريات الجماعية تتخذ أشكالًا تنافسية ضد الفرق الأخرى. هناك عدد قليل جدًا من الأمثلة على ألعاب الأطفال التي تكافئ التعاون لمصلحتها وليس مجرد “ميزة تنافسية”.

كما تبين لنا لعبة الحبار Squid Game، فإن إطلاق العنان للرأسمالية الهوبزية غير المنظمة في أنقى صورها له قدرة مرعبة على إيقاظنا جميعًا ما اشترطتنا عليه الرأسمالية، من خلال أيديولوجية وطقوس التنافسية؛ أن الحياة هي حرب شاملة للجميع ضد الجميع – صراع حتى الموت، لكل فرد ضد كل فرد.