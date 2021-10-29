جيجي حديد تكسر صمتها بعد أنباء انفصالها عن زين مالك بسبب اعتدائه على والدتها

كسرت العارضة جيجي حديد صمتها بعد أن تردد أنها انفصلت عن صديقها زين مالك، بعد اتهامات والدتها يولاندا بأنه ضربها.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال ممثل عن العارضة: “جيجي تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت”.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت مجلة People Magazine أنها وزين، انهما انفصلا، حيث قال مصدر: “إنهما ليسا معًا الآن. كلاهما والدان جيدان رغم ذلك”.

أوفيد يوم الخميس أن يولاندا ، 57 عامًا ، تفكر في تقديم تقرير للشرطة بعد أن زعمت أن زين ضربها خلال مشاجرة . لكن المغنية نفت اتهاماتها منذ ذلك الحين ، قائلة إن ما حدث تبادل “كلمات قاسية”.

وأضاف المصدر: “يولاندا بالطبع تحمي جيجي بشدة. إنها تريد الأفضل لابنتها وحفيدها”.

استقبلت زين وجيجي، طفلهما الوحيد في سبتمبر 2020. وأكدت حديد حملها في ربيع ذلك العام.

زين مالك يلمح لحقيقة إنفصاله عن جيجي حديد

ألمح مالك إلى انفصاله عن جيجي عندما شارك بيانًا على تويتر يوم الخميس ردًا على مزاعم يولاندا بأنه ضربها.

وفقًا لـ TMZ، زعمت يولاندا أنها “صدمت” من قبل زين مالك خلال مشاجرة الأسبوع الماضي .

لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بما تسبب في الشجار المزعوم بين الاثنين.

لكن زين زعم ​​أن الحادث لم يتضمن أكثر من تبادل “كلمات قاسية” ووقع “قبل عدة أسابيع” في منزل جيجي.

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امتنع مالك عن تسمية يولاندا في منشوره الطويل على تويتر، وبدلاً من ذلك، أشار إليها على أنها “أحد أفراد عائلة شريكي’ لأنه أعرب عن قلقه بشأن كيفية تأثير الادعاءات العامة على ابنته “خاي” وبيئتها في المستقبل.

زين ينفي اتهامات والدة جيجي

في بيان آخر، نفى بشدة اتهامات يولاندا. وذكر أنه يأمل في أن “تعيد نجمة الواقع النظر في مزاعمها الكاذبة”.

وقال: “أنكر بشدة ضرب يولاندا حديد. ومن أجل ابنتي أرفض إعطاء أي تفاصيل أخرى . وآمل أن تعيد يولاندا النظر في مزاعمها الكاذبة وتتحرك نحو معالجة هذه القضايا العائلية على انفراد”.

يذكر ان زين اشترى منزلاً في ولاية بنسلفانيا الريفية ليس بعيدًا عن مكان إقامة يولاندا حيث يربي هو وجيجي خاي نصف الوقت.

أما بشهر يونيو ، تورط زين في مواجهة خارج حانة في حي إيست فيليدج في مدينة نيويورك.

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في عام 2017 ، انتقد زين أيضًا متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن زعموا أنه كان جاهلاً. في أعقاب قراره الدفاع عن جيجي بسبب اتهامات بالعنصرية.