بعد غياب طويل .. شاهد أين ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد (صور)

تصدر اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، قائمة الترند، بموقع تويتر، في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية .

جاء ذلك بعدما تداول ناشطون أحدث ظهور للأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد غياب طويل عن السوشيال ميديا.

وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد، في بعض الصور خلال رحلة على شواطئ جدة.وفق مغردين سعوديين

كما ظهر الأمير عبدالعزيز في صورة رابعة داخل منزل، وقد التقطها على طريقة “سيلفي”.

وكان الأمير عبدالعزيز، ظهر في يونيو , 2021، إلى جانب خاله الوليد بن إبراهيم مالك مجموعة MBC.

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وفي الفيديو الذي تداوله مغرّدون، وجاء مقتضباً جداً، قال الأمير عبدالعزيز لخاله: “الله يفكك من ذا إن بي سي” -قناة “إم بي سي”-.

قصة اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير بن فهد قد اختفى بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه، كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

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وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”. ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

كما وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.