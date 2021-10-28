موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب السابق أتلتيكو مدريد أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة. فريف ليفانتي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي

وستقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وليفانتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر. “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ولكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري. للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

اللاعبون الأحد عشر ❤️🤍 pic.twitter.com/qM9jQfVggM — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 24, 2021

وسنقل وقائع المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث بين فريق أتلتيكو مدريد وليفانتي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليفانتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

تشكيلة فريق ليفانتي

وسيدخل المدرب خافيير بيريرا بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى أيتور فيرنانديز أباريسكتا.

خافيير بيريرا (مدرب ليفانتي): اتلتيكو فريق بطل كما كان يظهر دائماً ليس فقط في إسبانيا ولكن أيضًا في أوروبا ، إنه أحد المرشحين ، فريق رائع يتنافس بتواضع ، هو دائماً يشمر عن سواعده في أي ملعب ويتنافس مائة بالمائة. pic.twitter.com/cQ42O0c3y2 — اتلتيكو بالعربية (@Atleti_Arr) October 27, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: شكودران مصطفي، روبن فيزو، كوكي، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: خوسيه نوغاليس، خوسيه كامبانيا، غونزالو ميليرو، وفي هجوم الفريق سيتواجد الثلاثي، روجر مارتي، روبيرتو سولدادو، خورخي دي فروتوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز السابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط ن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 21 نقطة، كما وآتى فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 5 نقاط خلال منافسات الدوري الجاري.