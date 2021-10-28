فيديو محمد رمضان شبه عاري مع ملكة جمال الهند يثير ضجة!

أثار الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل واسعة بفيديو جديد مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

محمد رمضان عاري الصدر!

وظهر محمد رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يرتدي سروالاً فقط، وكان عاري الصدر.

بينما ظهرت أورفاشي راوتيلا، وهي ترتدي ليجن أزرق ضيق، مع توب أزرق نصف بطن.

وأدى الثنائي رقصة جريئة على أنغام أغنية (ياحبيبي)، التي أداها محمد رمضان وميتري جيمس.

وعلق رمضان على الفيديو: (هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب).

ناشطون: (ده منظر؟)

وهو ما جعل الناشطون يهاجمونه، فجاء في التعليقات: (ده منظر بالله عليكو حسبي الله ونعم الوكيل).

وكتب آخر: (ينشرون الفساد ويقولون هذا من فضل ربي).

وعقب متابع: (دخيل ربك انت ع المسرح نازع ملابسك ،شبيكم تخبلتو).

وتساءل آخر: (انا عاوزه اعرف هو ليه دايما عريان؟).

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ووافقه آخر الرأي قائلاً: (يعني ما بعرف شو سر عدائه مع التيشرتات والله).

كما تساءل آخر عن موقف زوجته من هذه الجرأة وقال: (هي مراته فين؟).

وسخر آخر في تعليقه وكتب: (ياناس يا اهل مصر الطيبين ابن بلدكم دائما عريان الصدر تصدقوا عليه بقميص او تي شرت).

محمد رمضان: “انتظروا القنبلة”

وسبق أن كشف رمضان، عن تعاون قريب بينه وأورفاشي راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان.

وعلق الفنان المصري على الصورة بالقول: (انتظروا القنبلة).

بدورها نشرت أورفاشي مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام) من نفس جلسة التصوير مع رمضان، معقبة: (نحضر للحفل الدولي معاً).

وليست المرة الأولى التي يتعاون بها رمضان مع أورفاشي، فقد ظهرت كمودل معه في أغنيته (فيرزاتشي) قبل أشهر.

أورفاشي راوتيلا

وأورفاشي هي ممثلة هندية وعارضة أزياء حصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 2015، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، وفازت بلقب ملكة جمال المطربات في العام ذاته.

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وظهرت أورفاشي لأول مرة في بوليوود مع سينج صعب العظيم (2013) وظهرت في عدة أفلام بعدها، وسبق أن عبرت عن حبها لنجم بوليود سلمان خان وأبدت رغبتها بالارتباط به.

وسبق أن صرح سلمان بإعجابه بجمال أورفاشي، قائلاً إنها ذات ملامح جميلة راقية وأنوثة متوازنة.

كما نشرت أورفاشي صورة قبل أشهر تجمعها بالفنان المغربي سعد المجرد، عبر حسابها على (انستجرام)، مرفقةً إياها بإيموجي قلب.

وعلقت: (أحبك)، و ذلك بعدما لقاءهما في دبي خلال وجوده هناك لإحياء الحفل الذي جمعه بمحمد رمضان.

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