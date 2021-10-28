غوارديولا يعلق على خروج مانشستر سيتي مبكرًا من كأس الرابطة الإنجليزية

عقب المدرب الإسباني بيب غوارديولا 50 عامًا، بعد خروج مانشستر سيتي. من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا أمام منافسه وست هام يونايتد بركلات الترجيح بخمس أهداف ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين.

غوارديولا واللعب الجيد

وقال الإسباني غوارديولا، ” لقد لعبنا بشكل جيد، وكانت لدينا العديد من الفرص في المباراة .ضد منافس يعرف تحصين دفاعه جيدًا، لكن في ركلات الترجيح كانوا أفضل منا”.

🎙️ بيب غوارديولا: " تهانينا لويستهام، العام المقبل سوف نعود مجددًا." pic.twitter.com/XRR5sJLQAq — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 27, 2021

وأردف، ” كانت هذه المباراة واحدة من أصعب مبارياتنا ضدهم، وهم الآن في دور الربع النهائي. من هذه البطولة، ووست هام يونايتد فريق رائع مع مدرب رائع”.

ويعد المرة الأولى الذي يودع فيها المدرب بيب غوارديولا كأس الرابطة الإنجليزية، بعد التتويج بها خلال المواسم الأربعة الماضية.

غوارديولا والبطولة المحببة

وتعبر هذه المسابقة من الأمور المحببة لدى المدرب غوارديولا منذ قدومه إلى فريق مانشستر يونايتد، لكنها تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية درجة الاهتمام في دولة إنجلترا، فقد توج بها أربع مرات على التوالي.

اقرأ المزيد: ما السر وراء تألق نجم الأهلي الجديد بيرسي تاو وغياب محمد شريف؟!

وقد شهدت المباراة المنافسة القوية بين كلا الفريقين طيلة أحداث مجريات اللقاء، مع إهدار حامل اللقب العديد من الفرص في هز شباك وست هام يونايتد الذي صمد أمام هجمات الفريق. السماوي حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتوجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسم ت لنادي وست هام يونايتد.

بيب غوارديولا:" لعبنا بطريقة جيدة وخلقنا الفرص ضد فريق يدافع في العمق، في ركلات الترجيح كانوا أفضل منا، تهانينا لفريق وست هام". pic.twitter.com/WKBT1Gf69U — Insider City (@InsiderCity_Ar) October 27, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

كما وجاء في ثالث جدول الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، وآتى فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، أما في المركز الخامس جاء فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في سابع جدول الترتيب جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع كلاً من: إيفرتون، ليستر سيتي، أرسنال بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»