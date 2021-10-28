غوارديولا والتعليق على خروج مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية
غوارديولا والتعليق على خروج مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية
Imageرياضة

غوارديولا يعلق على خروج مانشستر سيتي مبكرًا من كأس الرابطة الإنجليزية

البطل يخرج مبكرًا بعد الهيمنة لأربع مواسم

كتب فارس أبو شيحة
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عقب المدرب الإسباني بيب غوارديولا 50 عامًا، بعد خروج مانشستر سيتي. من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا أمام منافسه وست هام يونايتد بركلات الترجيح بخمس أهداف ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين.

غوارديولا واللعب الجيد

وقال الإسباني غوارديولا، ” لقد لعبنا بشكل جيد، وكانت لدينا العديد من الفرص في المباراة .ضد منافس يعرف تحصين دفاعه جيدًا، لكن في ركلات الترجيح كانوا أفضل منا”.

وأردف، ” كانت هذه المباراة واحدة من أصعب مبارياتنا ضدهم، وهم الآن في دور الربع النهائي. من هذه البطولة، ووست هام يونايتد فريق رائع مع مدرب رائع”.

ويعد المرة الأولى الذي يودع فيها المدرب بيب غوارديولا كأس الرابطة الإنجليزية، بعد التتويج بها خلال المواسم الأربعة الماضية.

غوارديولا والبطولة المحببة

وتعبر هذه المسابقة من الأمور المحببة لدى المدرب غوارديولا منذ قدومه إلى فريق مانشستر يونايتد، لكنها تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية درجة الاهتمام في دولة إنجلترا، فقد توج بها أربع مرات على التوالي.

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وقد شهدت المباراة المنافسة القوية بين كلا الفريقين طيلة أحداث مجريات اللقاء، مع إهدار حامل اللقب العديد من الفرص في هز شباك وست هام يونايتد الذي صمد أمام هجمات الفريق. السماوي حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتوجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسم ت لنادي وست هام يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

كما وجاء في ثالث جدول الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، وآتى فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، أما في المركز الخامس جاء فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في سابع جدول الترتيب جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع كلاً من: إيفرتون، ليستر سيتي، أرسنال بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

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