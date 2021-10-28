دول الخليج تواجه مشكلة معقدة لتجنب تدمير سوق النفط .. ما هي!

ربما لا يكون التحول العالمي في مجال الطاقة محيرًا في أي مكان أكثر من شبه الجزيرة العربية، حيث تقع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بين سيناريوهين مروعين لتغير المناخ يهددان سبل عيشهما واعتمادها على النفط.

النفط واقتصادات دول الخليج

فإذا توقف العالم عن حرق النفط والغاز لتقليل الانبعاثات المسببة للحرارة، فسيهز ذلك أساس اقتصادات دول الخليج، وفق موقع “The State“.

ومن ناحية أخرى، تستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع. وبالتالي سيؤدي إلى جعل الكثير من تضاريس الخليج شديدة الحرارة بالفعل غير صالحة للعيش.

ويشار إلى أن الاستقرار السياسي لدول الخليج الست – السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان – متجذر في أرباح الوقود الأحفوري.

وهذا يشمل الصادرات التي تريدها الصين والهند المتعطشة للطاقة أكثر خلال العقدين المقبلين.

عمل مناخي دون تدمير النفط

وفي هذا السياق، قال جيم كرين، مؤلف كتاب “ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج”: “العمل المناخي يكاد يكون مشكلة وجودية لنظام ملكي مطلق قائم على صادرات النفط. إنهم بحاجة إلى عمل مناخي للنجاح دون تدمير النفط.”

وبالتعهد بأهداف انبعاثات “صفرية” كما فعلت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر. سيتم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها. مع الحفاظ على صادرات الوقود الأحفوري إلى الخارج.

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وأعلنت السعودية التي تزود نحو عُشر الطلب العالمي على النفط، هذا الأسبوع عن استضافتها أول منتدى رئيسي لتغير المناخ.

واستخدمت دول الخليج عائدات النفط للحفاظ على الدعم المحلي، وشراء النفوذ الإقليمي، وتوسيع النفوذ.

وكوّنت الأموال جيوشًا وطنية ووفرت للمواطنين وظائف مريحة في القطاع العام. إضافة الى رعاية صحية مجانية وتعليمًا عاليًا ووقودًا مدعومًا ومعاشات تقاعدية سخية.

وقال “كرين” زميل دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة في تكساس، إنه بدون نظام المحسوبية هذا، قد تضطر ممالك الخليج إلى السماح بمشاركة سياسية أكبر أو أن تصبح أكثر قمعية.

“انبعاثات صفرية صافية”

إن دول الخليج العربية التي تتعهد بانبعاثات “صفرية صافية” تهيئ نفسها لتكون جزءًا من صناعة الطاقة النظيفة التي تبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، حتى مع استمرار جنيها من النفط والغاز.

وفي منتدى المبادرة الخضراء السعودية في الرياض، أخبر مبعوث الرئيس جو بايدن للمناخ، جون كيري، مجموعة من الأمراء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء المنطقة أن العمل المناخي يمكن أن يخلق “أكبر فرصة سوق عرفها العالم على الإطلاق”.

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وقال كيري: “إنه أكبر تحول حدث على الإطلاق على هذا الكوكب منذ الثورة الصناعية، إذا فعلنا ذلك”.

كما أن تعهدات “صافي الصفر” تمكن النخبة الحاكمة في الخليج من ممارسة تأثير في مؤتمرات مثل COP26.

حيث قالت إيلين والد، الزميلة البارزة في المجلس الأطلسي ومؤلفة كتاب “Saudi Inc”، إن سياسات العمل المناخي تتم صياغتها.

وقالت: “من المهم بالنسبة لهم أن يجلسوا على الطاولة وأن يؤخذوا على محمل الجد في هذه المؤتمرات ، لأنهم بهذه الطريقة يكون لهم رأي”.

عصر تراجع الطلب على النفط

وتتوقع منظمة أوبك أنه في حين أن الدفع نحو الطاقة البديلة والمتجددة سيؤذن بدخول عصر يتراجع فيه الطلب على النفط في بعض أجزاء العالم، فإنه سيظل المصدر الأول للطاقة في العالم حتى عام 2045.

وتتوقع أن من بين 2.6 مليار سيارة على الطريق بحلول عام 2045 ، 20٪ فقط ستكون تعمل بالكهرباء. على الرغم من أن دول الخليج الست لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري في الإنفاق الحكومي.

واتخذت كل منها خطوات لمحاولة تنويع اقتصاداتها، حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهودًا حثيثة لجذب الاستثمار في الصناعات الجديدة.

ومع ذلك، يأتي أكثر من نصف عائدات المملكة العربية السعودية من النفط . مع توقع 150 مليار دولار هذا العام وحده مع ارتفاع الأسعار إلى 85 دولارًا للبرميل.

وقال كرين: “صادرات النفط هي شريان الحياة للاقتصاد السعودي والنظام السياسي السعودي”. “ستكون كارثة للمملكة العربية السعودية إذا فطم بقية العالم نفسه بسرعة عن النفط.”

النفط والاحتباس الحراري

ويقول العلماء إن العالم يجب أن يستثمر في الطاقة المتجددة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية). على الرغم من أن تقريرًا جديدًا للأمم المتحدة وجد أنه حتى تعهدات الحكومات الجديدة ليست صارمة بما يكفي للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون ذلك بحلول نهاية مئة عام.

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ويمكن إلقاء اللوم على كل الاحترار الذي حدث على الأرض تقريبًا على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، وإذا تم تجاوز الحد الأقصى، يقول العلماء إن الضرر سيكون لا رجعة فيه.

وفي تصريحات للصحفيين هذا الشهر، تساءل وزير الطاقة القطري سعد الكعبي عما إذا كانت الدول التي لديها تعهدات “صافي الصفر” لديها خطة لكيفية تحقيق ذلك”.