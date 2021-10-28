بدلاً من المنحة القطرية .. لماذا طلبت إسرائيل من الإمارات دفع رواتب موظفي غزة!

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضت طلباً إسرائيلياً رسمياً لدفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر التي تقدم باسم “المنحة القطرية” تشمل الرواتب ومساعدات للأسر المتعففة.

قناة “كان” العبرية قالت في هذا السياق إنه بعد الحرب الأخيرة مع غزة، درست إسرائيل إقحام الإمارات في دفع رواتب موظفي غزة بدلاً من قطر، في محاولة لعدم إشعال معركة جديدة مع حماس.

פרסום ראשון | אחרי שומר החומות בכירים ישראליים פנו לאיחוד האמירויות בניסיון לשכנע אותם להחליף את קטר בתשלום המשכורות לאנשי חמאס. באמירויות סירבו@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/fmBnTQApt4 — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2021

ولفتت القناة العبرية إلى أن مسؤولين إسرائيليين، اتصلوا بنظرائهم في الإمارات بخصوص هذا الأمر لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد لذلك.

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إلا أن الإمارات رفضت هذا الاقتراح رفضا تاما، وفق قناة “كان”.

المنحة القطرية

ويشار إلى أن المنحة القطرية يستفيد منها آلاف الأسر في قطاع غزة. وسبق أن قدر عدد هذه الأسر بـ 100 ألف أسرة .

وتواصل قطر تكثيف نشاطها الإنساني والإغاثي من خلال عدد من المنح الإنسانية التي أسهمت في تحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وخصصت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار .

وتصرف المنحة القطرية على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

ولا تتوقف زيارات السفير القطري محمد العمادي الى قطاع غزة، لمتابعة جهود بلاده في اعمار ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية، في العدوان الاخير.

وفي آخر زيارة له، قال السفير القطري محمد العمادي، لوسائل إعلام محلية، “سنبدأ قريبًا بترميم الشوارع التي دمرت بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار المنصرم قبل بدء موسم الشتاء”.

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كما وقال العمادي، إن القادم لقطاع غزة أفضل في كافة الملفات خلال هذه السنة والسنوات القادمة.

وأكد العمادي في تصريحات مصورة مع الصحافيين أن القطاع ينتظره الأفضل على كل الصعد خلال الفترة المقبلة.

وأشار العمادي إلى أن عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة المقبلة.

وقال: “أنتم لاحظتم أن الأمور أفضل من قبل، الحديد دخل من غير جانب، كوابل الاتصالات دخلت”.

وكانت الإمارات عقدت اتفاقية التطبيع مع الكيان المحتل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد تطورت العلاقة بشكل واسع بين الجانبين في مختلف المجالات .

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