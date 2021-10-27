ياسمين صبري: ربنا حبيبي وأنا حبيبته .. ولهذا لا علاقة لي بوالدي! (فيديو)

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، التريند ومحركات البحث، بعد تصريحاتها الجريئة التي كشفت خلالها أسراراً من حياتها لأول مرة.

علاقة ياسمين صبري ووالدها

وردت ياسمين صبري لأول مرة بشكل صريح على هجوم والدها قبل أيام، وذلك خلال لقاء مع أنس بوخش، في برنامج (ABtalks) المذاع على قناته عبر يوتيوب.

وقالت الفنانة المصرية إن علاقتها بوالدها منقطعة تماماً، وإنه لم يكن متواجداً في حياتها خلال طفولتها.

وأشارت ياسمين إلى أن السبب ليس انفصاله عن والدتها، لكنه اختار نفسه بحسب تعبيرها.

وتابعت: (الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده).

وأوضحت ياسمين في حديثها عن والدها: (هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان).

طفولة غير عادية

وأكدت ياسمين صبري أن علاقتها بوالدتها قوية جداً حتى الآن، وقالت: (هي ست قوية جداً، وعشت طفولتي بشكل ملتزم وصارم، في بيت جدي وجدتي).

وكشفت ياسمين صبري أن جدتها تولت تربيتها وكانت صارمة معها ومع والدتها، مضيفة: (بدأت أتدرب عالسباحة وعمري 4 سنين).

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وتابعت: (طفولتي ما كنتش في الجنينة زي باقي الأطفال، وما كانش فيها رفاهية الوقت).

واستطردت: (كان في شدة وفي إلتزام، ويوم كنت ما اكسب في امتحان الرياضة أو أنجح كنت أُضرب بالشبشب).

ياسمين صبري: لا أزور المقابر

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية.

وكشفت أنها توفيت بفيروس كورونا قبل أشهر عن عمر 91 عاما، منوهةً إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر.

موضحة: (بعتقد إنها في مكان أفضل من المقبرة).

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تشعر بالحزن حين يرى الناس جمالها فقط.

الحب والاكتئاب!

وقالت: (ده انطباعهم ورؤيتهم، بس أنا درست علم نفس، وبقرأ كتير في عدة مجالات، وبهتم باليوغا وبحب السفر).

وحين سألها أنس بوخش عن الحب، أجابت ياسمين: (الحب هو ألا يحاول أحد أن يغير أحد، هو إنه أسيبك تكبر وتنور وتشع، الحب هو ارتقاء شخصين بكل حاجة ليخلق توازنا مع بعضهما).

وزادت: (لم أعان يوما من الاكتئاب بل أشعر بنوع من أنواع النشوة الروحية ولا أشعر أبدا بالملل).

وتابعت: (أنا ما بزهقش، الجملة دي عميقة، لأني متصلة بنفسي، الإنسان بيشعر بالملل لما تكون دماغه مش عارف يسيطر عليها، وعايز يهرب فمش عارف يقعد مع نفسه).

وعن الصداقة، قالت ياسمين: (ما عنديش شلّة أو مجموعة أصحاب، عندي صديقة وحدة بس).

ياسمين صبري: ربنا كل حاجة في حياتي

وتحدثت ياسمين خلال اللقاء عن علاقتها بالله قائلة: ( (أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي).

وتابعت: (هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده.. هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو المحامي بتاعي ووكيلي، وأنا مبخافش غير منه).

وقالت ياسمين إنها تتبع مقولة (رحم الله امرء عرف قدر نفسه).

مضيفة: أهم حاجة أبقى عارفه نفسي. لازم تدور على الحلو وتطلع الحلو وتجاهد نفسك وتهذب روحك).

سخرية من ياسمين صبري

وعن شخصيتها قالت ياسمين: (المفروض الإنسان ميثبتش على حاله، التغيير هو إنك تبقى ديناميكي، الخير والشر والجمال والقبح وكل شيء ونقيضه.. إحنا اتخلقنا كدا اصلًا).

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لكن لقاء ياسمين صبري، عرضها لكثير من الانتقادات والاتهامات بـ(الفلسفة الزائدة).

وجاء في التعليقات: (هي فاكرة نفسها جلال الدين الرومي).

وكتب آخر: (دي آخرة الفلسفة الزايدة، لو كنتي عطبيعتك أحلى).

وسخر متابع بشطر شعر: (أنا الليل والخيل والبيداء تعرفني).

وعقب آخر: (خيالها واسع وبده بال فاضي، هو فيه حدا مابيزعل؟).

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