ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي: “اللئيم تمردا مع زعران إيران”!

شن الفنان السعودي ناصر القصبي، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عقب تصريحات للأخير عبر برنامج (برلمان شعب) عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي فجرت غضب السعوديين.

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

واستنكر ناصر القصبي تصريحات قرداحي وهاجمه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) واصفا ما قاله بأنه “مؤسف”.

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واعتبر الفنان السعودي أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تلك ليست رأيا، بل هي إلتفاف على موقف متعصب لمن وصفهم بـ”زعران إيران. ونكران لأيادي كريمة مدت له.”

واختتم القصبي تغريدته بعبارة “اللئيم تمردا”، وذلك في إشارة منه وإسقاط للمقولة الشهيرة “إذا أكرمت الكريم ملكته. وإذا أكرمت اللئيم تمردا”، على ما قام به جورج قرداحي وتصريحاته بحق السعودية.

مؤسف ما قاله جورج قرداحي

ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له . …. اللئيم تمردا — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 27, 2021

وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله أمس، حاول جورج قرداحي تدارك أثر تصريحاته تلك وخرج يصرح بأن ما قاله كان في حلقة من حلقات برنامج “برلمان شعب” قبل توليه منصب وزير الإعلام.

وتابع أنه لم يقصد بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.

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وأضاف أنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة. “وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.وفق ما قال

وذكر أنّ “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.”

وختم بالقول: “عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.

السعودية والكويت تحتجان

أعلنت السعودية والكويت، الأربعاء، استدعاء ممثلي لبنان الدبلوماسيين بأراضيهما، وسلمتهما مذكرتي احتجاج على تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن “جهود التحالف” الذي تقوده الرياض في اليمن.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان الأربعاء: “نظرًا لما يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين. استدعت الوزارة الأربعاء سفير لبنان (فوزي كبارة) وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية”.

وأعربت الخارجية السعودية عن “أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة. تعد تحيزا واضحا لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة”.

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فيما أعلنت الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض بلادها لتصريح قرداحي.

وقالت إن ما أدلى به قرداحي “اتهامات باطلة”، معتبرة إياها “خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية”.