لم يعودوا كما كُنا نعرفهم .. شكل نجوم “ذا فويس كيدز” بعدما كبروا!

عبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم بمجموعة صور لنجوم برنامج “ذا فويس كيدز”، بين الماضي والحاضر.

نهلة القليعي

وكان من الصور المتداولة، صورة المغربية نهلة القليعي، والتي أبهرت الفنان العراقي كاظم الساهر بصوتها آنذاك.

وتفاجأ الجمهور بصورة نهلة القليعي، والتي أصبحت شابة جميلة.

ميرنا حنا

ومن بين الصور التي صدمت الجمهور، صورة العرقية ميرنا حنا.

ميرنا التي أصبحت شابة في الـ17 من عمرها، فاجأت الجمهور بجمالها.

ومؤخراً أطلقت ميرنا أغنية (أحن لهم)، والذي تجاوزت مشاهداته عبر (يوتيوب) 5 ملايين بعد شهر على إطلاقها.

لين حايك

أما اللبنانية لين حايك، فقد بلغ عمرها الآن 18 عاماً، وأصبحت شابة جميلة.

ولا تزال لين حايك التي حصدت اللقب في الموسم الأول من (ذا فويس كيدز)، تمارس نشاطها الفني.

وأصدرت أحدث أغنياتها (بدي قلك) قبل أشهر، وتخطى مشاهداتها الـ 2 مليون.

غنى بو حمدان

ودعت الطفلة السورية غنى بوحمدان مرحلة الطفولة، بصور عبر حسابها على (انستجرام)، فاجأت فيها متابعيها بعدما أصبحت في الـ14 من عمرها.

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وأصبحت غنى التي خطفت قلوب حكام (ذا فويس كيدز) وأبكتهم بأغنية (أعطونا الطفولة) حين بكت بنفسها، شابة يافعة، وقد تغيرت ملامحها تماما.

وظهرت غنى مؤخراً في فعالية خاصة لدعم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأدت أغنية (خايفة أكبر).

شيرين أبو سعد

ربما كانت اللبنانية شيرين أبو سعد، قد شكلت الصدمة الأكبر بصورها الحديثة.

فالطفلة التي شاركت في (ذا فويس كيدز)، أصبحت شابة جميلة واثقة بصوتها وأدائها حتى الآن.

تماماً كما كانت على مسرح (ذا فويس كيدز)، خاصة أنها بدأت الغناء منذ أن كانت في الرّابعة من عمرها.

ولا تزال شيرين تمارس نشاطها الفني بالعزف، وأداء أغاني باللغتين العربية والفرنسية عبر قناتها على (يويتوب).

زينب حسن

الفنانة المصرية زينب حسن، من المشتركات اللواتي خطفن قلوب حكام (ذا فويس كيدز)، ثم قلوب المتابعين بصورها الحديثة.

قامت زينب بغناء (عيون القلب) لنجاة الصغيرة في مرحلة (الصوت وبس)، و قد اتقنت أداء هذه الأغنية لدرجة التفت لها الحكام جميعا (نانسي عجرم وكاظم الساهر و تامر حسني).

ولا تزال تمارس زينب حسن نشاطها فنياً، ومن أشهر أغانيها (بنستقوي).

أشرقت أحمد

الطفلة المصرية أشرقت أحمد، والتي أبهرت لجنة (ذا فويس كيدز)، بأغنية (أما برواة) لنجاة الصغيرة، لم تعد طفلة.

وخطفت أشرقت أحمد أنظار المتابعين بشكلها الطفولي، على الرغم من أنها أصبحت شابة.

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ولا تزال أشرقت تشارك جمهورها بعض الأغاني التي تؤديها عبر قناتها على (يوتيوب).

زين عبيد

الفنان السوري زين عبيد، فاجأ المتابعين بخسارة وزنه الزائد، وظهوره بجسد رشيق وقد أصبح شاباً وسيماً.

وسبق أن كشف زين عبيد أنه وصل إلى وزن 145 كيلوجرام في عمر الـ15، لكنه تخلص من نصف وزنه بإجراء جراحي (قص معدة).

وأصدر زين قبل أشهر أغنية بعنوان (عين الاعتبار).

أيمن أمين

الشاب الفلسطيني المقيم في لبنان، أيمن أمين، كان من أقل من صدم الجمهور بعد أن أصبح شاباً (21 عاماً).

فأيمن لا يزال يحافظ على ملامحه الجميلة، ولم يتغير كثيراً.

وربما كان أيمن الأنشط فنياً من بين نجوم (ذا فويس كيدز)، وقد أصدر أغنية (يشهد الله) قبل أسبوعين فقط.

أمير عموري

من أكثر الصور التي أُثارت صدمة الجمهور، صورة السوري أمير عموري.

فالطفل ذو الملامح البريئة، أًصبح رجلاً وسيماً بلحية وشوارب، مثيراً إعجاب الناشطين.

ولا يزال أمير نشطاً في المجال الفني، وأطلق العديد من الأغاني منها (همي تقيل، طلي علي، اغمريني، رح ترجع بيروت).

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