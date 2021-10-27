علي الظفيري يعود لـ”الجزيرة” .. وترحيب واسع (فيديو)

أعلنت قناة “الجزيرة” القطرية عن عودة المذيع السعودي علي الظفيري، للعمل بها والظهور على شاشتها، عبر برنامج جديد بعنوان “المقابلة” وذلك عقب استقالته من القناة واختفائه بشكل غامض قبل ما يقرب من 4 سنوات في أعقاب الأزمة الخليجية.

استقالة علي الظفيري كانت لضغوط مورست عليه

وكان علي الظفيري واستجابة لضغوط مورست عليه، قد أعلن استقالته من قناة الجزيرة القطرية، بعد أسبوعين تقريبا من قطع المملكة ودول أخرى للعلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها في العام 2017.

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ووقتها قال “الظفيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها (وطن):”طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه، أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

تغريدة #علي_الظفيري فضحت الضغوط التي مورست عليه ليستقيل حيث قال :

( طاعة لولاة الأمر ) فالاستقالة ليست من دوافع شخصية أبداً pic.twitter.com/StVIkfwu2v — عامر | ناقم (@amk74u) June 21, 2017

ولاحقاً وبعد عودته إلى المملكة، تفاجأ الناشطون على موقع “تويتر” باختفاء حساب علي الظفيري من على الموقع.

ترحيب واسع بعودة الظفيري

وشهد إعلان الجزيرة عودة الإعلامي علي الظفيري لشاشتها، ترحيبا واسعا من قبل النشطاء وزملائه بالقناة القطرية.

عودة الزميل علي الظفيري في #المقابلة https://t.co/NEQZyPrEFc — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) October 27, 2021

وقالت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بالقناة غادة عويس، مشيدة بالظفيري وعودته:”من أكثر الإعلاميين العرب موهبة.. عودة موفقة علي.”

من أكثر الإعلاميين العرب موهبة

عودة موفقة علي💙 https://t.co/ZeZgj6BI26 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 27, 2021

فيما دونت مراسلة قناة الجزيرة بفلسطين نجوان سمري:”#علي_الظفيري يعود إلى بيته.”

وكتب الناشط القطري بندر آل شافي:”يا مرحبا ومسهلا في ذمتي بمن كان عندنا موقر وبعد ان غادرنا “حشم وقدر.”

يامرحبا ومسهلا في ذمتي بمن كان عندنا موقر وبعد ان غادرنا "حشم وقدر "#علي_الظفيري https://t.co/uS4vzjQluS — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) October 27, 2021

فيما اعتبر فيصل اليحيى علي الظفيري “رمزا للإعلام المهني والإعلامي الرصين القابض على جمر المبادئ والحامل لهموم وقضايا أمته.” حسب وصفه.

عندما نتكلم عن الاعلام المهني والاعلامي الرصين القابض على جمر المبادئ والحامل لهموم وقضايا أمته، فحتما سيكون #علي_الظفيري على رأس قائمة الشرف.. عودا حميدا لبوسلمان، وشوقاً كبيرا لطلته الاعلامية، مع تمنيات ودعوات له بالتوفيق.. https://t.co/Nw1orQSghb — فيصل اليحيى (@faisalalyahya) October 27, 2021

تأكيد لعودة العلاقات بشكل جيد جدا

بينما لفت الصحفي عبدالمنعم محمود، إلى أن عودة علي الظفيري للجزيرة خبر مبهج، فهو نموذج اعلامي مثقف يكسر الصورة النمطية عن الخليج والخليجيين.

عودة علي الظفيري للجزيرة خبر مبهج، فهو نموذج اعلامي مثقف يكسر الصورة النمطية عن الخليج والخليجيين، لكن عودته للجزيرة تأكيد لرسالة سياسية واضحة وهي عودة العلاقات بين الدوحة والرياض بشكل جيد جدا (١_٢ ) — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) October 27, 2021

مشددا في الوقت ذاته على أن عودته للجزيرة تأكيد لرسالة سياسية واضحة وهي عودة العلاقات بين الدوحة والرياض بشكل جيد جدا.

كما ذكر محمود بأنه كان يعرف وقتها ـ أي في بداية الأزمة الخليجية ـ أن سعود القحطاني الذي كان الذراع اليمنى لابن سلمان قد احتجز الظفيري ومراسل الجزيرة في السعودية.

يُعرف أن سعود القحطاني الذي كان الذراع اليمنى لابن سلمان قد احتجز الظفيري ومراسل الجزيرة في السعودية، وكتبت بنفسه رسالتي استقالتهما من الجزيرة ومبايعتهما لولي العهد السعودي، وقد أغلق الظفيري حسابه على تويتر في وقت لاحق (٢-٢) pic.twitter.com/pDDEOXREq0 — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) October 27, 2021

وأنه كتب بنفسه رسالتي استقالتهما من الجزيرة ومبايعتهما لولي العهد السعودي، وقد أغلق الظفيري حسابه على تويتر في وقت لاحق.

وكان نشطاء رصدوا في مارس من العام الجاري 2021، أحدث ظهور للاعلامي السعودي علي الظفيري، في تطبيق “كلاب هاوس” بعد سنوات من إختفائه وغيابه.

وتساءل النشطاء وقتها عن مصير الإعلامي السعودي المذيع السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري.

ظهور الاعلامي السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري في تطبيق كلاب هاوس بعد سنوات من إختفائه وغيابه عن المشهد الاعلامي#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/kanlkNMBV0 — مرصد قطر (@Marsadqatar) March 6, 2021

ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن اتفاق المصالحة في “قمة العلا” بالمملكة العربية السعودية في يناير الماضي. ظهر لأول مرّة، عدد من المحللين السعوديين على شاشة قناة الجزيرة، بعد مقاطعتهم القناة خلال سنوات الحصار.