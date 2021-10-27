علي الظفيري يعود الى الجزيرة لتقديم برنامج المقابلة
علي الظفيري يعود الى الجزيرة لتقديم برنامج المقابلة
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علي الظفيري يعود لـ”الجزيرة” .. وترحيب واسع (فيديو)

كتب وطن
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أعلنت قناة “الجزيرة” القطرية عن عودة المذيع السعودي علي الظفيري، للعمل بها والظهور على شاشتها، عبر برنامج جديد بعنوان “المقابلة” وذلك عقب استقالته من القناة واختفائه بشكل غامض قبل ما يقرب من 4 سنوات في أعقاب الأزمة الخليجية.

استقالة علي الظفيري كانت لضغوط مورست عليه

وكان علي الظفيري واستجابة لضغوط مورست عليه، قد أعلن استقالته من قناة الجزيرة القطرية، بعد أسبوعين تقريبا من قطع المملكة ودول أخرى للعلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها في العام 2017.

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ووقتها قال “الظفيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها (وطن):”طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه، أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

ولاحقاً وبعد عودته إلى المملكة، تفاجأ الناشطون على موقع “تويتر” باختفاء حساب علي الظفيري من على الموقع.

ترحيب واسع بعودة الظفيري

وشهد إعلان الجزيرة عودة الإعلامي علي الظفيري لشاشتها، ترحيبا واسعا من قبل النشطاء وزملائه بالقناة القطرية.

وقالت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بالقناة غادة عويس، مشيدة بالظفيري وعودته:”من أكثر الإعلاميين العرب موهبة.. عودة موفقة علي.”

فيما دونت مراسلة قناة الجزيرة بفلسطين نجوان سمري:”#علي_الظفيري يعود إلى بيته.”

وكتب الناشط القطري بندر آل شافي:”يا مرحبا ومسهلا في ذمتي بمن كان عندنا موقر وبعد ان غادرنا “حشم وقدر.”

فيما اعتبر فيصل اليحيى علي الظفيري “رمزا للإعلام المهني والإعلامي الرصين القابض على جمر المبادئ والحامل لهموم وقضايا أمته.” حسب وصفه.

تأكيد لعودة العلاقات بشكل جيد جدا

بينما لفت الصحفي عبدالمنعم محمود، إلى أن عودة علي الظفيري للجزيرة خبر مبهج، فهو نموذج اعلامي مثقف يكسر الصورة النمطية عن الخليج والخليجيين.

مشددا في الوقت ذاته على أن عودته للجزيرة تأكيد لرسالة سياسية واضحة وهي عودة العلاقات بين الدوحة والرياض بشكل جيد جدا.

كما ذكر محمود بأنه كان يعرف وقتها ـ أي في بداية الأزمة الخليجية ـ أن سعود القحطاني الذي كان الذراع اليمنى لابن سلمان قد احتجز الظفيري ومراسل الجزيرة في السعودية.

وأنه كتب بنفسه رسالتي استقالتهما من الجزيرة ومبايعتهما لولي العهد السعودي، وقد أغلق الظفيري حسابه على تويتر في وقت لاحق.

وكان نشطاء رصدوا في مارس من العام الجاري 2021، أحدث ظهور للاعلامي السعودي علي الظفيري، في تطبيق “كلاب هاوس” بعد سنوات من إختفائه وغيابه.

وتساءل النشطاء وقتها عن مصير الإعلامي السعودي المذيع السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري.

ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن اتفاق المصالحة في “قمة العلا” بالمملكة العربية السعودية في يناير الماضي. ظهر لأول مرّة، عدد من المحللين السعوديين على شاشة قناة الجزيرة، بعد مقاطعتهم القناة خلال سنوات الحصار.

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