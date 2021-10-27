عشاق ليفربول يطلقون أغنية تطالب محمد صلاح بالبقاء مع الريدز (فيديو)

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة أطلقها عشاق فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. تشيد بأداء النجم المصري محمد صلاح وتطالب ببقائه وتجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح والأغنية الجديدة

وأفادت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، بأن الأغنية جاءت بعد نجاح المصري محمد صلاح .بقيادة فريق ليفربول بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بخمس أهداف نظيفة دون مقابل، وتسجيليه الهاتريك في شباك الشياطين الحمر. خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما وأضافت، ” جماهير ليفربول قد حثت إدارة النادي ورجل الأعمال الأمريكي “جون هنري”، الذي يمتلك مجموعة “Fenway Sports Group”، على شروط موافقة النجم المصري .محمد صلاح لتجديد عقده مع الفريق لمواسم مقبلة.

كما وأردف، “جماهير ليفربول قد عبروا عن في الأغنية الجديدة عن أداء المصري محمد صلاح، قائلين صلاح الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي، جو هنري أعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض”.

أغنية جديدة على لحن أغنية “Heaven is a place on Earth”

للمغنية “Belinda Carlisle”

للمهاجم المصري وكذلك إدارة ليفربول

وتقول الأغنية: “المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي جون هنري اعطه ما يستحق.. مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض”.#جيشصلاح 🇪🇬👑🔥 pic.twitter.com/FM0QJNPFLU — 👑🇪🇬🔥 جيشصلاح The Egyptian King (@Kingm11s) October 27, 2021

محمد صلاح والأرقام القياسية

وأصبح اللاعب محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري “البريميرليج” يسجل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد داخل ملعب “أولد ترافورد” منذ عام 1937م، وكذلك أول لاعب يسجل للمرة الثالثة على التوالي خارج دياره ضد فريق الشياطين الحمر.

ورفع فريق “فخر العرب” محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 107 هدفًا. في منافسات الدوري الإنجليزي، سجلها اللاعب المصري في 167 مباراة، إلى جانب يعد أول هداف في القارة الأفريقية السمراء داخل الدوري الإنجليزي. للدرجة الممتازة محطمًا بذلك الرقم القياسي الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا بعد الانفراد بصدارة. هدافي الدوري برصيد 10 أهداف لهذا الموسم.

جماهير ليفربول ظلت بعد المباراة تغني اغنية محمد صلاح 😍🇪🇬 pic.twitter.com/hr3ppOACtS — 🦅 85:45 Mostafa.Fouda أكونت.جديد (@mostafaadelfoud) October 24, 2021

كما وانتقل محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول خلال صيف عام 2017م، بينما ينتهي عقده مع فريق الريدز. في نهاية يونيو/ حزيران عام 2023.

ويحتل فريق ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 22 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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