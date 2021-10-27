عبدالخالق عبدالله لـِ جورج قرداحي: “قبّح الله وجهك” .. ويطالب بإقالته!

هاجم الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعدما أثار الأخير غضب السعوديين، بسبب تصريحاته عن حرب اليمن والحوثيين .

ونشر الأكاديمي الإماراتي صورة جورج قرداحي عبر تويتر، وعلّق بالقول: “قبح الله وجهك”، فيما ذيّل تغريدته بهاشتاغ “إقالة جورج قرداحي”.

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

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وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خلال برنامج برلمان شعب : الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات وهذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف .. ! pic.twitter.com/JoaDr0fXtB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 26, 2021

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.فيما شنّ سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، هجوماً غير مسبوق، على قرداحي، بسبب تصريحاته الأخيرة ضمن برنامج “برلمان شعب”.

أول ردّ من جورج قرداحي

وبعد الهجوم عليه، أوضح قرداحي انّ هذه المقابلة أجريت معه في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي. “أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي”.حسب قوله

وقال قرداحي إنّه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.

وأضاف أنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة. “وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.وفق ما قال

وذكر أنّ “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.”

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وختم بالقول: “عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.

من جهته، تبرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من تصريحات وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات واعتبر كلامه مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.وأشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.