شمس الكويتية من شوارع العراق لـ”إليسا”: “لا درع واقي ولا كلام فاضي”

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها بلقطات من جولتها في العراق، حيث تحيي أولى حفلاتها هناك.

شمس: “لا درع واقي ولا كلام فاضي”

ونشرت شمس الكويتية فيديو عبر (انستجرام)، و(تويتر)، وهي تسير في شوارع بغداد بسيارتها الشخصية.

ومرت شمس على نقطة مرورية، وألقت التحية على رجال الأمن، وقالت: (نحن الآن في شارع عمر عبدالعزيز، ورايحين الأعظمية).

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ثم نزلت شمس من السيارة، وسارت في الشارع دون وجود حماية حولها، وقالت: (هذا أنا في الشارع، لا في حاجة ولا درع واقي ولا كلام فاضي).

(ابتعدو لا أحتاج حراسة)

وأخيراً وصلت شمس إلى أحد المطاعم، ووثقت لحظة تناولها الكباب العراقي.

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لكن شمس ظهرت في بعض اللقطات وهي محاطة بالشرطة العراقية أثناء تجولها وتعرفها على شوارع بغداد.

وأكدت الفنانة الكويتية خلال الفيديو أن الشرطة معها ليشعر السياح الأجانب بالاطمئنان، منوهة إلى أنها تتجول لوحدها دون خوف.

ووجهت شمس للشرطة حديثها قائلة: (خليكم بعيد عني، لا أبغى حراسة ولا درع واقي ولا كلام فاضي).

شمس للعراقيين: من لا يأمن لكم لا يستحق محبتكم

وعقبت شمس على الفيديوهات: (جولتي في شوارع بغداد الحبيبة، بين اخوتي وناسي ومحبيني).

وتابعت: ( بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجه لحمايه بينكم انتوا الامان والسند).

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ولطشت شمس الفنانة اللبنانية إليسا، قائلة: (اللي ما يأمن فيكم ما يستحق محبتكم ويعكس صوره غير حقيقيه عنكم).

وزادت: (كالعاده وفي كل زياره لي احب ااكد واوضح للعالم كله الصورة الحقيقه للعراق ،انه بلد الكرم والضيافه والطيبة وان الاوضاع امان واكثر ناس تحب الفرح والسعاده والحياة).

إليسا والدرع الواقي

وكانت إليسا قد واجهت قبل أيام اتهامات بارتداءها درعاً واقياً من الرصاص أثناء حفلها ببغداد.

بتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد 🌹🌹❤️#اليسا_في_بغداد@elissakh ❤️ pic.twitter.com/lgrRUQTrDS — A S I M 🇪🇬 | HBD Elissa 🎗️ ❤️ (@Asim_Feki) October 22, 2021

وتداول ناشطون حينها صور إليسا، مع ظهور واضح لتكتلات أسفل الفستان الأبيض الذي كانت ترتديه عند منطقة البطن.

وفي تفسير هذا المشهد ذهب بعض النشطاء إلى أنها ترتدي سترة واقية من الرصاص، خوفا من الوضع الأمني المتوتر في بغداد.

إليسا ترد: عيب

لكن إليسا نفت الأمر في تغريدة لها عبر (تويتر)، قالت فيها: (زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني).

وتابعت: (ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية).

وأكدت إليسا أنها كانت محاطة بفريق أمني كما في أي دولة، وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود بحسب تعبيرها.

زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة #عيب — Elissa (@elissakh) October 24, 2021

وختمت: (بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة، عيب).

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