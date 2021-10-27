شاهد تألق النجم المصري أحمد ياسر ريان مع فريق ألتاي التركي

يقدم النجم المصري أحمد ياسر ريان 23 عامًا، المستوى الملفت للنظر. مع فريقه الجديد ألتاي سبور التركي على سبيل الإعارة من صفوف فريق الأهلي، خلال الموسم الموسم الحالي 2021-2022، بعد نجاحه في تسجيل ثنائية جميلة داخل شباك مرمى بلدية درينجه في الدور التمهيدي لمنافسات كأس تركيا.

أحمد ياسر ريان وألتاي سبور

وقد شارك المصري ريان في المباراة السابعة له مع فريق ألتاي سبور التركي، نجح من خلالها من تسجيل هدفين في الدوري التركي الممتاز، وسجل هدفين أخرين في الكأس استطاع من خلالها إحراز هدف وحيد.

GOL | Altay 2 🆚 0 Belediye Derince Spor ⚽️ Ahmed Rayan 35' pic.twitter.com/Uc77FUALLn — A Spor (@aspor) October 26, 2021

ليتألق بعدها في مباراة الأخيرة مع فريق ألتاي سبور في مواجهة منافسه. بلدية درينجيه في منافسات كأس تركيا، التي انتهت بفوز فريقه بخمس أهداف نظيفة دون مقابل.

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كما وتمكن المصري ريان من تسجيل هدفي خلال مجريات أحداث اللقاء جاء الأول في الدقيقة ال35 من عمر زمن الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة ال59. عبر تسديدة قوية سجلها داخل شباك مرمى خصمه درينجيه، ليصل عدد أهدافه إلى 4 أهداف حتى الآن.

أحمد ياسر ريان والثقة

ونال المصري أحمد ياسر ريان الثقة العالية من قبل الجهاز الفني لفريق ألتاي سبور بعد تألقه في الموسم الجاري، ليشارك أساسيًا مع الفريق في تلك المباراة.

GOL | Altay 4 🆚 1 Belediye Derince Spor ⚽️ Ahmed Rayan 59' pic.twitter.com/tDpfLqpuUb — A Spor (@aspor) October 26, 2021

واستغل ريان فترة التوقف الدولي الأخيرة من أجل الحصول على الراحة وإعلان خطوبته، بعد الخروج من حسابات مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش في مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا. ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز مصر بأربعة. أهداف مقابل هدف وحيد في مبارتي الذهاب والإياب بين المنتخبين.

أحمد ياسر ريان يسجل هدفين مع فريقه ألتاي سبور في كأس تركيا ضد فريق بلدية درينسسبور 🌟🇪🇬 ريان سجل الآن 4 أهداف في 7 مباريات مع الفريق 👏⚽️ pic.twitter.com/O8T8LPqrtk — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

كما وانتقل اللاعب أحمد ياسر ريان إلى صفوف فريق ألتاي سبور التركي. على سبيل الإعارة لموسم وحيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق الأهلي المصري، حيث كان معارًا الموسم المنصرم داخل صفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق ألتاي سبور التركي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري التركي. برصيد 15 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق طرابزون سبور برصيد 24 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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