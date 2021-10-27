جريمة تهز سلطنة عمان .. مراهق يقتل شقيقتيه ويصيب والدته .. هل لـِ”ببجي”علاقة؟

كشفت شرطة عمان السلطانية تفاصيل جريمة قتل مروعة، أقدم عليها مراهق عماني بقتل شقيقتيه الطفلتين طعنا بالسكين وإصابة والدته بإصابة بليغة، في ولاية خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان.

وفي هذا السياق، أفادت شرطة عمان السلطانية في بيان لها، بوقوع جريمة قتل لطفلتين طعنًا من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً.

كما كشفت الشرطة عبر بيانها الذي رصدته (وطن) على حسابها بتويتر عن إصابة والدته أيضا بإصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية.

واشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وقعت في ولاية خصب بمحافظة مسندم، وأن القضية قيد الإجراءات.

وقوع جريمة قتل لطفلتين طعنًا من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً وإصابة والدتهم بإصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية، في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والقضية قيد الإجراءات#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 27, 2021

ردود أفعال وربط بين الجريمة وألعاب العنف

من جانبهم عبر العديد من العمانيين عن صدمتهم من هذه الجريمة البشعة، وربط بعضهم بينها وبين الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف، مثل ببجي وفورتنايت.

الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه …. الم يحن وقت حظر الألعاب مثل فورتنايت وبابحي — محمد العاصي الشحي (@MohdAlasi) October 27, 2021

الوقاية خير من العلاج وفوات الأوان، حان الوقت لحظر بعض الألعاب. — حليمة.. 🇴🇲 (@OMAN_404) October 27, 2021

وكتبت أم أنس:”يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ما استبعد بسبب الألعاب الإلكترونية”

https://twitter.com/snow_white371/status/1453379688211099655

وقال سعود بن عبدالله:”أتفق ان هالألعاب خطيرة جدا ونحتاج من الجهات المختصة حظرها نهائيا من بلادنا لما تمثله من خطورة وغسيل مخ للكثير من المراهقين.”

أتفق ان هالألعاب خطيرة جدا ونحتاح من الحهات المختصة حظرها نهائيا من بلادنا لما تمثله من خطورة وغسيل مخ للكثير من المراهقين — سۜعودُ بنۨ عبدُالۛلۛهِ (@SSSS5SSS) October 27, 2021

ورفض آخرون الربط بين الجريمة وتلك الألعاب، وغردت ناشطة:”ياخي فكروا فيها عمره ١٥ يعني في عز المراهقة والنفسية متعسفة. يمكن رفضوا له طلب أو يمكن أكبرهم كثير متسلطين عليه أهله ويحملوه مسؤوليات أكبر من سنّه.”

ياخي فكروا فيها عمره ١٥ يعني في عز المراهقة والنفسية معتفسة يمكن رفضوا له طلب أو يمكن أكبرهم كثير متسلطين عليه أهله ويحملوه مسؤوليات أكبر من سنّه في المقابل ربعه يلعبوا ويستمتعوا وهذا رد فعل طبيعي في هذا السن🌚عمومًا أيُها الشعب اتركوا الأمر للجهة المعنية لا ترتبشوا🌚 — Angel face🥺 (@Angel_0o_face_) October 27, 2021

وتابعت:”في المقابل ربعه يلعبوا ويستمتعوا وهذا رد فعل طبيعي في هذا السن. عمومًا أيها الشعب اتركوا الأمر للجهة المعنية لا ترتبشو.”

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وقالت ناشطة أخرى:”اللي يقول بسبب العاب بالأول والأخير هذي تربيتكم لو تخصصوا وقتكم وتفكيركم لتربيتهم ما بيصيروا ضحية العاب وغيره.”

اللي يقول بسبب العاب بالأول والأخير هذي تربيتكم لو تخصصوا وقتكم وتفكيركم لتربيتهم مابيصيروا ضحيه العاب وغيره مب عشان ترتاحوا منهم ترموهم ع اي باد وتلفونات لذلك خصصو من وقتكم لأطفالكم وربوهم اولا لاتجيبوا أولاد وتخلقوا منهم مجرمين الذنب ذنبكم انتوا أولياء الأمور — ڣڔاڜہ (@Mmmm786105751) October 27, 2021

وتابعت مناشدة الأهالي الحرص على تربية أبنائهم والاهتمام بهم:”مب عشان ترتاحوا منهم ترموهم ع اي باد وتلفونات لذلك خصصو من وقتكم لأطفالكم وربوهم اولا. لا تجيبوا أولاد وتخلقوا منهم مجرمين الذنب ذنبكم انتوا أولياء الأمور.”

تعاطف مع الضحايا

فيما علق المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري:”لا حول ولا قوة الا بالله خبر موسف جداً واسال المولى ان يشفي المصابة وانا لله وانا اليه راجعون.”

لا حول ولا قوة الا بالله خبر موسف جداً واسال المولى ان يشفي المصابة وانا لله وانا اليه راجعون. — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AHMED64AHM) October 27, 2021

وكتب ناشط باسم معاذ:”لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يرحمهم ويسكنهم الجنه ويشفي امهم يارب”.

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويسكنهم الجنه ويشفي امهم يارب — معاذ | MOATH (@M0ATH) October 27, 2021

هذا ويحذر الاختصاصيون دائمًا من التأثيرات الوخيمة لألعاب العنف الموجهة للأطفال والتي قد تؤثر على مخهم وأعصابهم.

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كما أنها قد تؤدي إلى ترسبات في داخلهم تجنح بهم إلى العنف، خصوصاً لدى غياب التربية والتوجيه الذي يمنع تحول ألعاب العنف إلى سلوك يظهر إلى السطح، ويقودهم لأفعال لا تحمد عقباها

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ويصل تأثير الألعاب في تشكيل شخصية الطفل في مراحل عمرية مبكرة إلى 35 في المئة من مجموع العوامل التي لها تأثير في تشكيل شخصيته، وفق مختصون بالصحة النفسية.