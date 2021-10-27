تفاصيل عقوبة بوغبا بعد طرده أمام ليفربول

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدة إيقاف نجمه الفرنسي بول بوغبا. على حادثة طرده أثناء المباراة أمام منافسه فريق ليفربول التي انتهت بخمس أهداف نظيفة دون مقابل، في قمة الجولة التاسعة الماضية. من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل عقوبة بوغبا

وتعرض الفرنسي بوغبا لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة مباريات قادمة، بعد تدخله العنيف لأحد لاعبي. فريق ليفربول الغيني “نابي كيتا”، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفار ليشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

رسمياً | إيقاف الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد لثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء ضد ليفربول pic.twitter.com/IfWSNP4MAs — اخبار كرة القدم (@king_moosa10) October 27, 2021

وسيغيب بوغبا عن المشاركة مع فريق مانشستر يونايتد، أمام كلاً من: توتنهام، ومانشستر سيتي، واتفورد، وسيواجه فريق توتنهام “السيبرز” منافسه المستضيف لتلك المواجهة. ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وحقق فريق ليفربول الانتصار الكبير على منافسه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة دون مقابل، في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح الذي نجح في تسجيل الهاتريك في شباك الشياطين الحمر داخل ملعب “أولد ترافورد”، إلى جانب تسجيله العديد من الأرقام القياسية في تاريخ فريق الريدز.

🚨 مارك اوغدن – ESPN: مانشستر يونايتد تقبلوا فكرة أنهم سيخسرون بول بوغبا بشكل مجاني في الصيف المقبل. pic.twitter.com/SQbcUVVU1s — Amr (@Amr21DS) October 27, 2021

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ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث آتى حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، ويليه فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا .بذلك مع فريق توتنهام صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

نابي كيتا يغادر مصابًا بعد تدخل بوغبا.. pic.twitter.com/WzuvtObw97 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 24, 2021

وجاء في جدول الترتيب فريق مانشستر يونايتد، وإيفرتون، وليستر سيتي، وأرسنال المتساوين. بنفس النقاط برصيد 14 نقطة، أما في المركز الحادي عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 13 نقطة، كما ويليه فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ترتيب واتفورد وأستون فيلا

وفي المركز الثالث عشر آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع واتفورد بنفس النقاط في المركز الرابع عشر، وجاء فريق كريستال بالاس برصيد 9 نقاط، كما وبفارق نقطة واحدة آتى ساوثهامبتون برصيد 8 نقاط.

كما وجاء فريق ليذر في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، أما في المركزين الثامن. والتاسع عشر فريقا بيرنلي ونيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق نورويتش برصيد نقطتين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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