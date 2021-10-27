الكويت غاضبة من جورج قرداحي .. وتتخذ هذا القرار

دخلت الكويت على خطّ أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعدما أثار غضب السعوديين، بسبب تصريحاته عن حرب اليمن والحوثيين .

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خلال برنامج برلمان شعب : الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات وهذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف .. ! pic.twitter.com/JoaDr0fXtB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 26, 2021

الكويت تحتج على تصريحات جورج قرداحي

على إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. تتضمن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.

اقرأ أيضا: عبدالخالق عبدالله لـِ جورج قرداحي: “قبّح الله وجهك” .. ويطالب بإقالته!

وأعربت الوزارة في بيان عن استنكار ورفض الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .

وقالت الوزارة إن قرداحي اتهم البلدين باتهامات “باطلة تناقض الدور الكبير والقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن”.

واعتبرت الخارجية الكويتية، تصريحات قرداحي، “خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

جورج قرداحي: لا يجوز ان يظل لبنان عرضة للإبتزاز

وبعد الهجوم عليه، قال جورج قرداحي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إنّه “لا يجوز ان يظل لبنان عرضة للإبتزاز من دول أو سفراء أو أفراد. متسائلاً: “ألسنا دولة ذات سيادة؟”.

وكان قال في تغريداتٍ عبر تويتر الليلة الماضية، انّ المقابلة أجريت ضمن برنامج “برلمان شعب” أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي. “أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي”.حسب قوله

اقرأ أيضا: أزمة جورج قرداحي .. أمير سعودي: “هل أنت أحمق؟ استعن بجمهور الضاحية”

وقال قرداحي إنّه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.

وأضاف أنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة. “وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.وفق ما قال

وذكر أنّ “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف. قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.”

وختم بالقول: “عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.