موعد ومعلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والقنوات الناقلة في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف فريق تشيلسي أمام منافسه ساوثهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في منافسات. دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً .بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان بتوقيت الحادية عشر إلا ربع، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المغربي جواد بدة.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام .منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب .على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق ساوثهامبتون

وسيلعب المدرب رالف هاسنهوتل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف تشيلسي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ألكس مكارثي.

Back in #CarabaoCup action 👊 Take a look at all of the stats and facts ahead of #SaintsFC's trip to #CFC: — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 25, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: يانيك فيسترجارد، رومان بيرو، فوجنوفيتش، محمد ساليسو، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ناثان تيلا، إبراهيما ديالو، موسى دجينيبو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ثيو والكوت، شين لونغ، دان نلوندولو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما جاء منافسه ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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