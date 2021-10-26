من هو حسن بن عبدالله الغانم الذي أصبح رئيسا لأول برلمان منتخب في قطر؟

أفاد مجلس الشورى القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، بأنه تم انتخاب حسن بن عبدالله الغانم، رئيساً لمجلس الشورى.

تم انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيساً لمجلس الشورى pic.twitter.com/x38QTxWQLS — مجلس الشورى (@ShuraQatar) October 26, 2021

ويعد حسن بن عبدالله الغانم بذلك رئيس لأول برلمان منتخب في قطر. والذي اختار الشعب القطري أعضائه في استحقاق ديمقراطي أوائل أكتوبر الجاري.

انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى. #قنا #مجلس_الشورى_القطري pic.twitter.com/MfJtUgw1tu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2021

ووفق وسائل إعلام قطرية، فقد فاز حسن عبد الله الغانم، برئاسة مجلس الشورى القطري بعد حصوله على 37 صوتا من أصوات الأعضاء.

تم في #مجلس_الشورى اليوم الثلاثاء، انتخاب سعادة السيد |

حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد بالأغلبية ، رئيساً لمجلس الشورى#اذاعة_قطر #قطر #مجلس_الشورى pic.twitter.com/tqZstn0UjE — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) October 26, 2021

بينما تحصّل منافسه مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

وكان حسن بن عبدالله الغانم، قد توجه بالشكر لأبناء دائرته بعد إعلان فوزه بمقعد الشورى يوم 3 أكتوبر الجاري.

الحمدلله من قبل ومن بعد..

شكرا إخواني ابناء الدائرة الخامسة على الثقة التي أوليتموني إياها.

أدعو الله ان أكون عند حسن ظنكم وأن نوفق في خدمة البلاد والعباد.. — حسن بن عبدالله بن غانم الغانم (@hassanaalghanim) October 3, 2021

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”الحمدلله من قبل ومن بعد.. شكرا إخواني ابناء الدائرة الخامسة على الثقة التي أوليتموني إياها. أدعو الله ان أكون عند حسن ظنكم وأن نوفق في خدمة البلاد والعباد.”

من هو حسن بن عبدالله الغانم؟

حسن عبد الله الغانم، سبق أن شغل منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012.

كما شغل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

فيديو الشرق| لحظة إعلان فوز السيد حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد بمنصب رئيس أول مجلس شورى منتخب، وذلك بعد حصوله على 37 صوتا من أصل 45 pic.twitter.com/k3SekrPcXZ — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) October 26, 2021

كما حصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية من 1975 حتى 1980.

وكان عضوا في البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة قطر في واشنطن 1981-1983.

وترأس الغانم أيضا عدة لجان على مستوى الدولة. وكان عضوا في العديد منها، مثل لجنة المناقصات المركزية واللجنة الدائمة لإعداد دستور الدولة الدائم.

وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ولاية بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيرة الذاتية لسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد رئيس مجلس الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/CQoDueWP2i — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 26, 2021

كما عمل حسن عبدالله الغانم في مكتب ولي العهد بالديوان الأميري القطري من 1990 – 1995.

شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء من 1996-1999. وكان رئيسا للبعثة القنصلية لدولة قطر في جدة من 1986-1990. وعمل أيضا مساعداً للمدير في ديوان الأمير 1995-1996.

ردود أفعال القطريين

الكاتب بصحيفة “الراية” القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، علق على انتخاب الغاتم رئيسا لمجلس الشورى بقوله:”مثل ما توقعت رئيس المجلس حسن عبدالله الغانم وزير العدل الاسبق”.

مثل ما توقعت رئيس المجلس حسن عبدالله الغانم …

وزير العدل الاسبق ،

مبروك يا بوعبدالله مع اننا ما كنا اصحاب لما كنت في الوزارة، وكنت صادقا معك في وجهك وخلفك ، ولا كنت من الذين ينقلون الوشايات على الزملاء .. ويتحيلقون عندك ،

كفو علي .. توقعي صح 👌 ً pic.twitter.com/Lr5sPyI7cp — محمد بن عبدالرحمن ال ثاني (@AlthaniAljnob) October 26, 2021

وتابع: “مبروك يا بوعبدالله مع إننا ما كنا أصحاب لما كنت في الوزارة. وكنت صادقا معك في وجهك وخلفك، ولا كنت من الذين ينقلون الوشايات على الزملاء، كفو علي توقعي صح.”

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فيما كتب طلال الكواري:” نبارك لسعادة حسن بن عبدالله الغانم نجاحه في رئاسة مجلس الشورى الموقر، يستحق تمثيل الشعب في المجلس.”

1️⃣ نبارك لسعادة حسن بن عبدالله الغانم

نجاحه في رئاسة مجلس الشورى الموقر

يستحق تمثيل الشعب في المجلس

وحظ اوفر لسعادة مبارك بن محمد الكواري

يكفيك شرف التقدم لـ هذه المنافسه pic.twitter.com/6SpmbIjzZ8 — ρتـ (@Talalalkuwari) October 26, 2021

ودون الكاتب القطري جابر الحرمي:”انتخاب حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى القطري، ليكون بذلك أول رئيس لمجلس شورى منتخب في قطر”

انتخاب حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى القطري ليكون بذلك أول رئيس لمجلس شورى منتخب في #قطر ..#مجلس_الشورى #مجلس_الشورى_القطري #دور_الانعقاد_ال50 pic.twitter.com/fLW3g99fxz — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 26, 2021

وغرد عبدالعزيز آل إسحاق:”يستاهل بوعبدالله والله ينفع به البلاد والعباد. تاريخياً سعادة عبد العزيز بن خالد الغانم رئيس أول مجلس شورى في قطر. وسعادة حسن بن عبدالله الغانم رئيس أول مجلس شورى منتخب.”

يستاهل بوعبدالله والله ينفع به البلاد والعباد.

تاريخياً سعادة عبد العزيز بن خالد الغانم رئيس أول مجلس شورى في قطر.

وسعادة حسن بن عبدالله الغانم رئيس أول مجلس شورى منتخب. https://t.co/GaxPwIVtqG — عبدالعزيز إبراهيم آل إسحاق (@aalishaq) October 26, 2021

وكانت قطر نظمت في بداية أكتوبر الجاري أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، حيث تنافس 234 مرشحا على 30 مقعدا.

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ويشار إلى أن مجلس الشورى القطري يتكون من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الباقين.