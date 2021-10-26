الهدهد

من هو حسن بن عبدالله الغانم الذي أصبح رئيسا لأول برلمان منتخب في قطر؟

كتب أنس السالم
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أفاد مجلس الشورى القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، بأنه تم انتخاب حسن بن عبدالله الغانم، رئيساً لمجلس الشورى.

ويعد حسن بن عبدالله الغانم بذلك رئيس لأول برلمان منتخب في قطر. والذي اختار الشعب القطري أعضائه في استحقاق ديمقراطي أوائل أكتوبر الجاري.

ووفق وسائل إعلام قطرية، فقد فاز حسن عبد الله الغانم، برئاسة مجلس الشورى القطري بعد حصوله على 37 صوتا من أصوات الأعضاء.

بينما تحصّل منافسه مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

وكان حسن بن عبدالله الغانم، قد توجه بالشكر لأبناء دائرته بعد إعلان فوزه بمقعد الشورى يوم 3 أكتوبر الجاري.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”الحمدلله من قبل ومن بعد.. شكرا إخواني ابناء الدائرة الخامسة على الثقة التي أوليتموني إياها. أدعو الله ان أكون عند حسن ظنكم وأن نوفق في خدمة البلاد والعباد.”

من هو حسن بن عبدالله الغانم؟

حسن عبد الله الغانم، سبق أن شغل منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012.

كما شغل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

كما حصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية من 1975 حتى 1980.

وكان عضوا في البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة قطر في واشنطن 1981-1983.

وترأس الغانم أيضا عدة لجان على مستوى الدولة. وكان عضوا في العديد منها، مثل لجنة المناقصات المركزية واللجنة الدائمة لإعداد دستور الدولة الدائم.

وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ولاية بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما عمل حسن عبدالله الغانم في مكتب ولي العهد بالديوان الأميري القطري من 1990 – 1995.

شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء من 1996-1999. وكان رئيسا للبعثة القنصلية لدولة قطر في جدة من 1986-1990. وعمل أيضا مساعداً للمدير في ديوان الأمير 1995-1996.

ردود أفعال القطريين

الكاتب بصحيفة “الراية” القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، علق على انتخاب الغاتم رئيسا لمجلس الشورى بقوله:”مثل ما توقعت رئيس المجلس حسن عبدالله الغانم وزير العدل الاسبق”.

وتابع: “مبروك يا بوعبدالله مع إننا ما كنا أصحاب لما كنت في الوزارة. وكنت صادقا معك في وجهك وخلفك، ولا كنت من الذين ينقلون الوشايات على الزملاء، كفو علي توقعي صح.”

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فيما كتب طلال الكواري:” نبارك لسعادة حسن بن عبدالله الغانم نجاحه في رئاسة مجلس الشورى الموقر، يستحق تمثيل الشعب في المجلس.”

ودون الكاتب القطري جابر الحرمي:”انتخاب حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى القطري، ليكون بذلك أول رئيس لمجلس شورى منتخب في قطر”

وغرد عبدالعزيز آل إسحاق:”يستاهل بوعبدالله والله ينفع به البلاد والعباد. تاريخياً سعادة عبد العزيز بن خالد الغانم رئيس أول مجلس شورى في قطر. وسعادة حسن بن عبدالله الغانم رئيس أول مجلس شورى منتخب.”

وكانت قطر نظمت في بداية أكتوبر الجاري أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، حيث تنافس 234 مرشحا على 30 مقعدا.

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ويشار إلى أن مجلس الشورى القطري يتكون من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الباقين.

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