مباراة غلطة سراي وبشكتاش في الدوري التركي
مباراة غلطة سراي وبشكتاش في الدوري التركي
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غلطة سراي يتعثر بالخسارة أمام بشكتاش في الديربي التركي (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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تعثر فريق غلطة سراي أمام منافسه بشكتاش بالخسارة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في مباراة قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري التركي الممتاز.

هدفي بشكتاش في شباك غلطة سراي

ونجح فريق بشكتاش في تسجيل الهدف الأول والتعديل في الدقيقة ال39، عن طريق سايل لارين بتسديدة قوية. سددها اللاعب في شباك غلطة سراي.

بينما سجل ذات اللاعب الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة ال64. في هجمة مرتدة سريعة سجلها بقوة على يمين حارس شباك مرمى الفريق المنافس.

غلطة سراي وإهدار ركلة الجزاء

وسجل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال35 عن طريق الكسندرو سيكالدوا بكرة قوية سددها اللاعب على يسار حارس شباك بشكتاش.

كما وفشل مصطفى محمد في تسجيل هدف التعديل، في شباك بشكتاش بعد إهداره ركلة الجزاء في الدقيقة ال81. بعد دخوله كبديل في المباراة مع الربع الساعة الأخيرة من زمن نهاية الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز بشكتاش بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري التركي

ويتربع فريق طرابزون سبور على قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، ويليه فريق هاتاي سبور برصيد 20 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع فريق بشكتاش وألانيا سبور .في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الخامس جاء فريق فنربخشة بفارق نقطة وحيدة برصيد 19 نقطة، وآتى فريق فاتح كاراجومروك برصيد 18 نقطة، كما وجاء فريق كونيا سبور برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق غلطة سراي .في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

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وجاء فريق آلتاي إزمير في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، لكن في عاشر الترتيب. آتى فريق أضنة دمير سبور برصيد 13 نقطة، خلال منافسات الموسم التركي للموسم الجاري.

هدافو الدوري التركي

ويتربع على صدارة قائمة هدافي الدوري التركي الممتاز اللاعب باكاسيتاس نجم فريق طرابزون سبور برصيد 7 أهداف، يليه أليكساندر بيزيتش لاعب فاتح كاراجومروك برصيد 6 أهداف، متساويًا مع اللاعب أوكاكا نجم فريق إسطنبول باشاك شهير بنفس رصيد الأهداف.

كما وآتى في المركز الثالث اللاعب أندريا بيرتولاتشي نجم فريق فاتح كاراجومروك برصيد 5 أهداف، وجاء أنتوني نواكإيمي لاعب فريق طرابزون سبور برصيد 4 أهداف، وفي خامس جدول الترتيب جاء اللاعب آدم بويوك نجم فريق مالاتيا سبور برصيد 3 أهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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