صدور حكم صادم ضد روان بن حسين بسبب ما فعلته بطليقها الليبي!

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، ثبت بحقها أمام المحكمة أنها قامت بمضايقة زوجها السابق يوسف المقريف، رجل الأعمال الليبي وقطع ملابسه بعد اتهامه بنقل مرض جنسي لها من “فتاة ليل”.

روان بن حسين قطعت قميص طليقها!

وكانت روان بن حسين (24 عاما) قد قطعت قميص محمد يوسف المقريف الذي كانت قد اشترته له. خلال مشادة يوم 24 يونيو من العام الماضي بقيمة 200 جنيه إسترليني.

واستدعى المقريف الشرطة وقتها إلى شقتهم في “هايد بارك جيت” وسط لندن، والتي اعتقلت روان بن حسين وقتها، بعد أن وجدت زوجها ينزف من الخدوش على وجهه.

واليوم استمعت محكمة “ويستمنستر” الابتدائية لشهادة المقريف.

يوسف المقريف: عائلتي حذرتني منها

وفي بيان تلاه أمام المحكمة، قال يوسف المقريف: “لقد انقلبت حياتي تمامًا رأساً على عقب. لم يعد لدي وجه لمقابلة عائلتي.”

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بينما أشار المحامي “جاستن روس” الذي يدافع عن روان بن حسين، إلى تصريحات من شرطة دبي تظهر أن “المقريف” اعترف بالاعتداء عليها.

وقال “روس” وفق ما نقلت الصحيفة: “خلال المقابلة دفعها في وجهها مما تسبب في إصابتها في وجهها في أبريل 2019. ”

المدعى العام: طليق روان ينام مع عاهرات

من جانبه قال جوناثان بريان، المدعي العام: “هناك مزاعم متكررة أنه ينام مع العاهرات. وفي خلفية هذه القضية”.

وثبت بحق روان تهمة محاولة تشويه صورة زوجها السابق، عبر نشرها صورًا على حسابها بانستغرام للمقريف وعائلته.

واتهمته بإعطاءها فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من خلال النوم مع البغايا.

ممنوع التواصل!

وبناء عليه حكم عليها بدفع غرامة قدرها 6500 جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى 500 جنيه إسترليني لتكاليف المقاضاة، و 65 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية.

كما أمرت المحكمة والدة روان بن حسين، بعدم الاتصال بالمقريف أو عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات.

وواجهت روان في الأصل تهمة أخرى بالاعتداء بالضرب لكن النيابة أسقطت هذه التهمة عنها.

تحرش وضرر جنائي

ولفتت الصحيفة إلى أن روان جلست في قفص الاتهام مرتدية حلة سوداء وقميصا أبيض مفتوح الياقة.

واعترفت الفاشينستا من دبي، بالتهم الموجهة لها بحق زوجها وهي التحرش والضرر الجنائي.

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ويشار إلى أن روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، وتحمل الجنسية الكويتية وتقيم في بالإمارات.

تزوجت روان من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، وانتهى زواجها بالطلاق.

روان باعت مجوهراتها!

وادعت روان في تصريحات سابقة أنها كأم عزباء اضطررت لبيع مجوهراتها كي تصرف علي أبنتها.

وكشفت عن أسباب صادمة للطلاق، وزعمت أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.

ولدى روان أكثر من 5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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