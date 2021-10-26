سايمون هندرسون: هدف محمد بن سلمان بـ”صافي انبعاثات صفرية” يأتي مع تناقضات مثيرة

قال الخبير الاستراتيجي سايمون هندرسون إن هدف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتمثل في “صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060″، يأتي مع تناقضات مثيرة للاهتمام.بحسب مقال بموقع “ذا هيل”

في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ الذي يبدأ في جلاسكو، اسكتلندا ، في 31 أكتوبر، تقود الرياض السباق للسيطرة على العناوين الرئيسية.

صافي انبعاثات صفرية

فقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في نهاية الأسبوع الماضي في مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” أن بلاده تهدف إلى الوصول إلى “صافي انبعاثات صفرية” بحلول عام 2060.

لماذا عام 2060؟. بينما البلدان التي أعلنت أيضًا عن مواعيد مستهدفة، تستهدف عام 2050؟. ليس من الواضح السبب.

على أي حال، غطى وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق الأكبر لمحمد بن سلمان، تلك الزاوية بإعلانه بعد وقت قصير من حديث محمد بن سلمان أنه يتوقع أن تحقق المملكة صافي انبعاثات صفرية بالقرب من عام 2050.

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لذلك حقق العنوان غرضه وسيلاحظ عدد أقل من الناس التناقض المناخي في الهدف.

في عام 2060، لا تزال المملكة العربية السعودية تنوي أن تكون منتجًا مهمًا للنفط والغاز. وربما تحتفظ بمكانتها كأكبر مصدر للنفط.

لكن هذا لا يحصل على إدخال في دفتر حسابات المملكة للانبعاثات. فقط عندما يصل النفط والغاز إلى وجهته، ويتم تحويلهما إلى بنزين أو طاقة كهربائية، ينبعث منه الكربون. أن الكربون يحسب ضد بلد العميل (الولايات المتحدة وغيرها) وليس المنتج (السعوديين).

رؤية 2030

قد يتساءل البعض عما حدث لرؤية محمد بن سلمان، الخطة التي تم الإعلان عنها في عام 2016 لنقل المملكة بعيدًا عن الهيدروكربونات “رؤية 2030”.

يبدو أن الرياض تدرك الآن تناقضًا سابقًا كان واضحًا للكثيرين. من أجل تمويل رؤية 2030، كان على السعوديين زيادة إنتاج وإيرادات النفط والغاز، بدلاً من تقليصها.

وفقًا لوسائل الإعلام السعودية، يعتزم محمد بن سلمان التواجد في غلاسكو. ربما سيذهب لمشاهدة مباراة من أحدث استثمارات المملكة، فريق كرة القدم الباهت نيوكاسل يونايتد.

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ربما كان إعلان صافي انبعاثات صفرية هو إثبات أوراق اعتماده للرحلة. قد يكون مثيرًا للاهتمام. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك الرئيس بايدن، الذي يرفض مقابلته، نتيجة للاعتقاد على ما يبدو أنه على الرغم من النفي، أمر محمد بن سلمان بقتل وتقطيع أوصال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول قبل ثلاث سنوات.

عندما زار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الأمير محمد بن سلمان في نهاية سبتمبر، تحدثا لما يقرب من خمس ساعات. كتب ديفيد إغناتيوس، في عموده بواشنطن بوست: “يظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نقطة التوتر في العلاقة الأمريكية السعودية”.

“الشرق الأوسط الأخضر”

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بمشاركة رؤوساء وممثلين عن عدة دول.

وفي كلمته الافتتاحية بالقمة أمس، قال محمد بن سلمان: “تؤمن المملكة العربية السعودية أن المصادر التقليدية للطاقة. كانت أهم الأسباب في تحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فعالة عالميا. والمحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق.”

وتابع:”إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة. نقودها ونقطف ثمارها سويا إيمانا منا بأن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن.”

واستطرد ولي العهد:”ومع ذلك نحن نعي أن التغيير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص. حيث ستحفز مبادرة ابشرق الأوسط الاخضر خلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار بالمنطقة.”

كما أعلن محمد بن سلمان عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

هذا وشدد ولي العهد السعودي على أن السعودية ستعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات “الاقتصاد الدائري للكربون” في المنطقة. ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص.