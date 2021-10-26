دنيا بطمة تثير غضب شعبها بإطلالة جريئة نسبتها للتراث المغربي! (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً واسعاً بإطلالتها بالأزياء المغربية التقليدية.

ونشرت دنيا صوراً لها ومقاطع فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها بأزياء غريبة.

حيث ارتدت دنيا قميصاً أبيض تركته مفتوحاً، مما كشف صدرها.

ووضعت خصلات شعر ملونة بألوان قوس قزح على رأسها، وقسمت شعرها إلى جدائل زينتهم باكسسوارات غريبة.

وأكملت دنيا بطمة إطلالتها المثيرة للجدل، ببعض الرسوم على وجهها.

بطمة: تراثنا فخرنا

وعقبت دنيا على الصور بتعليق جاء في نصه: (اليام اليام، ياك القهره والظلام، خربوشة ستايل، تقاليد مغربية، تراثنا فخرنا).

وفي تعليق على صورة أخرى، كتبت دنيا: (فينك أعويسه.. الأصالة والمعاصرة).

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لكن الجمهور المغربي هاجم دنيا بطمة، مؤكداً أن أزياءها لا تمت لهم بصلة.

وجاء في التعليقات: (انتي لا تنتمي لي الامزيغ لا يشرفنا ذلك).

كما كتب آخر: ( التراث المغربي حاشا واش كان كيبين الصدر والعرا).

وذكر آخر بالشاعرة خربوشة، وكتب: (التراث المغربي لا ينسى خربوشة لمن لا يعرفها يبحث في التاريخ، لكنك لا تشبهيها).

رقص دنيا بطمة في حفل عقيقة

وقبل أيام، أحيت الفنانة المغربية، حفلاً خاصاً، رقصت فيه بطريقة مثيرة للجدل وهي تستعرض جسدها .

وظهرت دنيا بالفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً.

وعقبت الفنانة على الفيديو: (ناااااايضة، حفل عقيقة، شكرا عائلة العمراني على استقبالكم).

بينما تفاعلت بطمة مع الحضور، بالرقص وهي تستعراض مؤخرتها بطريقة مُلفتة.

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وهو ما عرضها للهجوم والانتقادات من متابعيها الذين ذكروها بأنها ناجحة كمُطربة.

كما رأوا أنه لا يوجد داع لأن تلجأ دنيا للرقص والملابس الجريئة للفت الأنظار.

دنيا بطمة في الجيم

فقبل أيام فقط، استعرضت الفنانة المغربية، رشاقتها في النادي الرياضي، بملابس مثيرة.

ونشرت دنيا عدة فيديوهات، عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، وثقت خلالها لحظة ممارسة التمارين الرياضية.

وارتدت دنيا ليجن رمادي ضيق كشف تفاصيل جسدها، مع توب أسود بدون أكمام، ويكشف جزءاً من صدرها.

كما ووثقت الفنانة المغربية لحظة ممارستها الرياضة في عدة وضعيات على أكثر من جهاز.

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