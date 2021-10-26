بعد مقابلة الجبري .. مُعارضة سعودية تنصح أبناء أمراء نبش قبورهم لمعرفة سبب الوفاة

وجهت المعارضة السعودية المقيمة في لندن، الفارسة الدولية، علياء الحويطي، نصيحةً، إلى أبناء الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسلطان وعبدالله، بعد ما كشفه المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة”.

ونصحتهم علياء الحويطي أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي عن كيفيه وفاتهم ونبش قبورهم وتحليل سبب الوفاة، متساءلةً: “هل السم روسي ام اسرائيلي!”.في إشارةً الى حديث “الجبري” عن امتلاكه أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بخاتم سام من روسيا.

أنصح أبناء الامير "نايف بن عبدالعزبز، وسلطان وعبدالله" أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي عن كيفيه وفاتهم! ونبش قبورهم وتحليل سبب الوفاة ،هل السم روسي ام اسرائيلي! #مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/oqUP6Z4s2V — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 26, 2021

مقابلة سعد الجبري

وقال سعد الجبري في المقابلة إنّ محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله. أنا أملك خاتما ساما من روسيا. سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

#شاهد كيف كان يخطط ابن سلمان لإغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليمهد وصول والده للعرش. 👇

#مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/zqScVr5uEC — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

#شاهد مقابل سعد الجبري على قناة CBS، والتي يحلل بها نفسية ابن سلمان المريضة. #مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/Dlxs65MxDD — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

الجبري يتوقع مقتله

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

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وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

#شاهد سعد الجبري سجّل "فيديو الموت" الذي يحتوي على أسرار العائلة المالكة السعودية وبعض الأسرار الأمريكية، وسيتم عرضه في حال تم اغتياله. 👇#مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/a5tX1r6qUL — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

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كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

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وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.

#شاهد الأسباب التي جعلت الجبري يكسر صمته في مقابلة خاصة على قناة CBS الأمريكية. 👇 #مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/tyoY0ZOJpJ — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021