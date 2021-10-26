علياء الحويطي تنصح أبناء الامير نايف بن عبدالعزبز وسلطان وعبدالله بفتح تحقيق دولي عن كيفيه وفاتهم ونبش قبورهم
علياء الحويطي تنصح أبناء الامير نايف بن عبدالعزبز وسلطان وعبدالله بفتح تحقيق دولي عن كيفية وفاتهم بعد مقابلة الجبري
الهدهد

بعد مقابلة الجبري .. مُعارضة سعودية تنصح أبناء أمراء نبش قبورهم لمعرفة سبب الوفاة

كتب أنس السالم
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وجهت المعارضة السعودية المقيمة في لندن، الفارسة الدولية، علياء الحويطي، نصيحةً، إلى أبناء الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسلطان وعبدالله، بعد ما كشفه المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة”.

ونصحتهم علياء الحويطي أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي عن كيفيه وفاتهم ونبش قبورهم وتحليل سبب الوفاة، متساءلةً: “هل السم روسي ام اسرائيلي!”.في إشارةً الى حديث “الجبري” عن امتلاكه أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بخاتم سام من روسيا.

مقابلة سعد الجبري

وقال سعد الجبري في المقابلة إنّ محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله. أنا أملك خاتما ساما من روسيا. سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

 

الجبري يتوقع مقتله

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

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وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

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كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

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وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.

 

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