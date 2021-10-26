الكويت .. مجهول يُعلق نصيحة لشبان النوادي الرياضية على إنارة الشوارع

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تحمل نصيحة من مجهول، معلقة في أحد شوارع الكويت.

وذكر الناشطون أن شخصاً مجهول قام بتعليق نصيحة للشباب على إنارة الشوارع القريبة من أحد الأندية الصحية.

وجاء في نصّ نصيحته: (محزن أن نرى بعض شبابنا يرفعون الأثقال بكل قوة، ويحرصون على الأكل الصحي لبناء أجسامهم).

وتابع: (وإذا أذن الفجر، لا يستطيعون رفع أنفسهم من الفراش، ولا يحرصون في طلب رضا الله، والله المستعان).

ناشطون يتفاعلون

وأشاد الناشطون بخطوة هذا المجهول، وجاء في التعليقات: (والله انه كلام صحيح ومحزن.. اللهم اجل الدين والطاعات راحه لنا).

وكتب آخر: (المفروض تعلّقها إدارة النادي فوق بابها. قبلة على جبين كل محافظ على الصلاة).

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وعقبت مغردة: (ماله شغل الحرص ولا الارادة .. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفاك من بين النائمين فيوقظك.. طريق إلى الرحمن لا يفهمه الا العاشقين).

مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر

وفي سياق منفصل، أثار مؤذن مسجد في الكويت قبل أسابيع، جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تداول فيديو له وهو يرفع الأذان مرتدياً سروالاً قصيراً (شورت)، وقميص داخلي فقط.

وصور الواقعة أحد المصلين، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر حينها أنها حدثت في مسجد عبدالله بن جعفر في منطقة الرحاب بمحافظة الفروانية في الكويت.

وفجرت الواقعة ضجة واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبة المؤذن واتهامه بعدم احترام شعيرة الأذان، وهو ما تم الاستجابة له.

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وقررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن مسجد عبد الله بن جعفر وإحالته للتحقيق، بتهمة رفع الأذان بالشورت.

نسخة من المصحف بدون سورة النساء

وفي مايو الماضي، تسببت نسخة من المصحف توزع في الكويت بموجة غضب واسعة بين النشطاء.

وذلك بعد اكتشاف أنها ناقصة ما يمس بكلام الله عز وجل ويمثل خطورة على الدين الإسلامي.

ووجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عيسى الكندري في حينها خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر المصحف والسنة النبوية وعلومهما.

وطلب تزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن في البلد الخليجي خالية من سورة (النساء).

وطالب الكندري الهيئة، باعتبارها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، بتحديد المتسبب بما جرى خلال ثلاثة أيام عمل، نظراً لخطورة ما جرى ومساسه بكلام الله عز وجل.

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