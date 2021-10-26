الزمالك يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بفوز نظيف على إنبي (فيديو)

حقق فريق الزمالك المصري الفوز النظيف بهدفين دون مقابل على منافسه إنبي. في أولى مواجهات افتتاح موسم الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” بترو سبورت”.

الزمالك والهدفين النظيفين

وأحرز فريق الزمالك ” القلعة البيضاء”. أولى أهداف اللقاء مع نهاية زمن الشوط الأول عبر ركلة جزاء .سددها اللاعب أحمد السيد زيزو بقوة على يسار حارس مرمى إنبي.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 عن طريق عمر السعيد في هجمة سريعة سجلها اللاعب. ببراعة داخل شباك مرمى إنبي، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين دون مقابل.

وشهد اللقاء بين كلا الفريقين المنافسة القوية والسيطرة .خلال مجريات أحداث اللقاء، مع إهدار حامل اللقب الزمالك العديد من الفرض باتجاه فريق إنبي لمضافة النتيجة في المباراة.

تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون”. بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق إنبي، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

كما في خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، بينما في خط الوسط. آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

واعتمد المدرب في هجوم التشكيلة على الثلاثي، سيف الدين الجزائري، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما.

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تشكيلة فريق إنبي

ودخل المدرب ممدوح المحمدي في تشكيلة أساسية أمام منافسه الزمالك، فقد كان في حراسة المرمى محمود جاد.

📸 لقطات من الشوط الثاني .. إنها فقط البداية 🔥🏹

⚽️ إنبي ٠ 🆚 ٢ الزمالك

🏆 الدوري المصري الممتاز – الجولة 1️⃣

🏟 بتروسبورت #CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/3lneIk63pS — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 26, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: علي فوزي، خالد رضا، إبراهيم يحيى، لكن في وسط الفريق. كما وجاء كلاً من: حسام عرفات، جرجس صالح، جون أوكوي إيبوكا، وفي هجوم الفريق تواجد كلاً من: مهاب ياسر، عبد البار أدجي، أحمد جمعة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وبهذا الفوز يحتل فريق الزمالك وصافة ترتيب قائمة الدوري المصري برصيد 3 نقاط، متساويًا. بذلك مع المتصدر البنك الأهلي، كما وجاء منافسه إنبي عقب هذه الخسارة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير مع بداية انطلاق الموسم المصري.

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