أزمة جورج قرداحي .. أمير سعودي: “هل أنت أحمق؟ استعن بجمهور الضاحية”

على طريقة برنامجه الشهير “من سيربح المليون”، ردّ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعدما أثار الأخير غضب السعوديين، بسبب تصريحاته عن حرب اليمن والحوثيين .

وكتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، تغريدة في حسابه بتويتر رصدتها “وطن”، وقال فيها موجهاً حديث لـ”قرداحي”: “صرحت انك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات 1- هل تظننا حمقى 2- هل أنت أحمق 3- هل تصدق أنك وزير 4- هل تعتقد أنك ذكي”.

وأضاف: “بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي”.

#جورج_قرداحي

صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات

1- هل تظننا حمقى

2- هل أنت أحمق

3- هل تصدق أنك وزير

4- هل تعتقد أنك ذكي بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر..

بانتظار جوابك النهائي🤮 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 26, 2021

وكان جورج قرداحي خرج بتوضيح عبر حسابه في تويتر، على إثر الهجوم الواسع عليه من السعوديين.

منذ صباح اليوم ، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية ، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج "#برلمان_الشباب"، وورد فيها كلام لي عن #حرب_اليمن،

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وقال قرداحي إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.حسب قوله

وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي ، لذلك اود ان أوضح ما يلي :

أولًا ، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي .. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي ..

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واضاف ان “الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة. وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.

ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو #الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

ثالثاً ، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام ..

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وتابع: “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما”.

رابعاً ، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف ، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما..

خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من #السعودية والامارات..

٤/٤ — George Kordahi (@GKordahi) October 26, 2021

وختم بالقول: “خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.

ماذا قال جورج قرداحي عن حرب اليمن!؟

واعتبر جورج قرداحي في حديثه ببرنامج “برلمان شعيب” جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

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وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خلال برنامج برلمان شعب : الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات وهذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف .. ! pic.twitter.com/JoaDr0fXtB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 26, 2021

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية. فيما طالبه آخرون بالإعتذار والاستقالة.

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من ناحيته، تبرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من تصريحات وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات واعتبر كلامه مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.

كما أشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.

وأدان ميقاتي أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة.