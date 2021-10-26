الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على جورج قرداحي بعد تصريحه الذي اعتبر مسيئا للسعودية
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على جورج قرداحي بعد تصريحه الذي اعتبر مسيئا للسعودية
الهدهد

أزمة جورج قرداحي .. أمير سعودي: “هل أنت أحمق؟ استعن بجمهور الضاحية”

كتب وطن
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على طريقة برنامجه الشهير “من سيربح المليون”، ردّ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعدما أثار الأخير غضب السعوديين، بسبب تصريحاته عن حرب اليمن والحوثيين .

وكتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، تغريدة في حسابه بتويتر رصدتها “وطن”، وقال فيها موجهاً حديث لـ”قرداحي”: “صرحت انك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات 1- هل تظننا حمقى 2- هل أنت أحمق 3- هل تصدق أنك وزير 4- هل تعتقد أنك ذكي”.

وأضاف: “بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي”.

وكان جورج قرداحي خرج بتوضيح عبر حسابه في تويتر، على إثر الهجوم الواسع عليه من السعوديين.

وقال قرداحي إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات “اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”.حسب قوله

واضاف ان “الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة. وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام”.

وتابع: “ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن. ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما”.

وختم بالقول: “خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات”.

ماذا قال جورج قرداحي عن حرب اليمن!؟

واعتبر جورج قرداحي في حديثه ببرنامج “برلمان شعيب” جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

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وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية. فيما طالبه آخرون بالإعتذار والاستقالة.

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من ناحيته، تبرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من تصريحات وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات واعتبر كلامه مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.

كما أشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.

وأدان ميقاتي أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة.

 

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