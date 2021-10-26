أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على ليدز يونايتد (فيديو)

تأهل فريق أرسنال على منافسه ليدز يونايتد بعد فوزه النظيف بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات دور ال16. من كأس الرابطة الإنجليزية، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” الإمارات”.

أهداف أرسنال في شباك ليدز يونايتد

وسجل فريق أرسنال الهدف الأول في شباك ليدز يونايتد في الدقيقة ال55 عن طريق كالوم تشامبرز. بتسديدة قوية سجلها بقوة في شباك ليدز يونايتد.

كما وأحرز فريق أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة ال69 عن طريق إيدي نيكيتاه سجلها على يسار حارس مرمى فريق ليدز يونايتد، لتنتهي المباراة بفوز فريق أرسنال بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز تأهل فريق أرسنال إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تحقيقه الفوز على نظيره ليدز يونايتد في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين.

تشكيلة فريق أرسنال

ودخل المدرب ميكل أرتيتا في مواجهة قوية أمام منافسه ليدز يونايتد، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق بيرند لينو.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: بن وايت، تاكيهيرو تومياسو، نونو تافاريس، بينما في وسط الفريق جاء في التشكيلة كلاً من اللاعبين، إيميل سميث رووي، ألبرت لوكونجا، توماس بارتي، محمد النني، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت.

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تشكيلة فريق ليدز يونايتد

ولعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أرسنال، حيث تواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

وفي دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: دالاس، ليام كوبر، دييجو لورينتي، لوك أيلينج، واعتمد المدرب في خط الوسط على اللاعب كالفين فيليبس، أما في هجوم الفريق جاء كلاً من، جاك هاريسون، روبيرتس، رودريجو، دانييال جيمس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي منافسه ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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