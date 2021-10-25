مقابلة سعد الجبري ترند .. هكذا تفاعل معها نشطاء وسط محاولات إسقاط الهاشتاغ

حازت مقابلة سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، والتي كشف فيها أسراراً صادمة عن ولي العهد السعودي، على متابعة واسعة بموقع تويتر، وتصدرت الترند في المملكة فور بثّها.

ووصف مغرّدون في سياق تعليقاتهم على ما أورده سعد الجبري في مقابلته، بالمعلومات الخطيرة التي هزّت عرش محمد بن سلمان، معتبرين أن “الجبري” قلب الطاولة على ابن سلمان، وجعل نظامه يتخبط بالمعلومات القليلة التي كشفها .

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب معلقاً: “بإمكان معلومات سعد الجبري أن تسقط نظام ابن سلمان لو أتيح لها النشر عبر وسائل الإعلام. هل يمكن أن يحدث ذلك يوماً ما؟ كل شيء وارد”.

بإمكان معلومات سعد الجبري أن تسقط نظام ابن سلمان لو أتيح لها النشر عبر وسائل الإعلام.. هل يمكن أن يحدث ذلك يوماً ما؟ كل شيء وارد.#مقابلة_سعد_الجبري — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 25, 2021

بينما قال المغرّد سعد الغامدي: “سبق أن تحدثت عن شخصية محمد بن سلمان المصابة بمرض السيكوباثية وهو مرض نفسي يؤدي إلى ارتكاب ما يخطر في عقل المصاب به من غير نظر في العواقب ولا استفادة من التجارب السابقة. الآن سعد الجبري يؤكد ذلك وهو المطلع على خفايا الزوايا الملكية يؤكد سيكوباثية مبس”.

سبق أن تحدثت عن شخصية #محمد_بن_سلمان المصابة بمرض السيكوباثية وهو مرض نفسي يؤدي إلى ارتكاب ما يخطر في عقل المصاب به من غير نظر في العواقب ولا استفادة من التجارب السابقة.

الآن #سعد_الجبري يؤكد ذلك وهو المطلع على خفايا الزوايا الملكية يؤكد في #مقابلة_سعد_الجبري سيكوباثية مبس pic.twitter.com/Ii3n5Rsk5W — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 25, 2021

كما غرّد الناشط علي عسيري وقال: “سعد الجبري قام بتسجيل فيديوهات فيها أسرار عن السعودية وأمريكا. وقام بهذا الفعل متوقعا اغتياله في أي وقت. يعني خوف محمد بن سلمان من الأسرار التي لدى الجبري من الظهور تجعل مبس يفكر ألف مرة قبل اغتيال الجبري. حرفيًا الجبري لوى ذراع محمد بن سلمان”.

سعد الجبري قام بتسجيل فيديوهات فيها أسرار عن السعودية وأمريكا، وقام بهذا الفعل متوقعا اغتياله في أي وقت.

يعني خوف محمد بن سلمان من الأسرار التي لدى الجبري من الظهور تجعل مبس يفكر ألف مرة قبل اغتيال الجبري.

حرفيًا الجبري لوى ذراع محمد بن سلمان. — علي عسيري Ali Asiri (@ashmlan) October 25, 2021

أما المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز فقال في معرض تعليقه على ما كشفه سعد الجبري: “الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن الملك عبدالله. مازال معتقلا بالسجن. لماذا لايخرجه محمد بن سلمان للحديث إعلاميا حول هذه الأخبار”.

الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن الملك عبدالله مازال معتقلا بالسجن لماذا لايخرجه محمد بن سلمان للحديث إعلاميا حول هذه الأخبار 🙂 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 25, 2021

الذباب يحاول إسقاط هاشتاغ مقابلة سعد الجبري

من ناحيته لفت الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل في سجون السعودية د.سلمان العودة إلى أن الذباب الإلكتـروني، يحاول إسقاط هاشتاق “#مقابلة_سعد_الجبري” بعد أن صعد على رأس قائمة المتداول (ترند في السعودية).

الذباب يحاول إسقاط هاشتاق #مقابلة_سعد_الجبري بعد أن صعد على رأس قائمة المتداول (ترند في السعودية) pic.twitter.com/SzmGMOZVoc — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 25, 2021

ورغم تلك المحاولات، إلا ان هاشتاغ مقابلة سعد الجبري، لا زال يتصدر قائمة الترند في السعودية، بأكثر من 20 الف تغريدة، حتى ساعة كتابة وطن هذا الخبر .

أسرار سعد الجبري

وكشف كشف المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقال في لقاء خاص مع محطة أمريكية ان الأمير قال لرئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت محمد بن نايف أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا، سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

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وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان) سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

تسجيل فيديو ابن سلمان

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

وهاجم الجبري، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.

اختلاس أموال من السعودية

ونفى الجبري، اختلاس أموال من السعودية، وقال: “لقد خدمت العائلة الملكية عن كثب لمدة عقدين، 3 ملوك و4 أولياء عهد. وكانوا لطيفين معي وأسخياء جدا، إنها من عادات العائلة الملكية السعودية، يعتنون بالأشخاص المتواجدين حولهم“.

وطالب الجبري، في المقابلة التي بثت مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بمساعدته في إطلاق سراح ابنيه من المملكة.

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وقال: ” أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدتي في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم“.

وقال مذيع برنامج “60 دقيقة” سكوت بيلي إن سعد “الجبري صرح بأنه قام بتسجيل فيديو يكشف المزيد من الأسرار عن العائلة الملكية السعودية والبعض في الولايات المتحدة“.

وأضاف المذيع: “أعطانا مقطع صغير من الفيديو بدون صوت، وقال لنا إنه يمكن نشره إذا قُتل“.

السفارة السعودية: الجبري فاقد للمصداقية

ووصفت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج “60 دقيقة” الجبري بانه “مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية”.

وقالت السفارة إن الجبري: “له تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته“.

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وأضاف البيان السعودي أن الجبري “لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن“، وفقا لما نشره موقع شبكة CBS الإخبارية.

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