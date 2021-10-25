مشجع يوقف هجمة مرتدة للبرغوث ميسي بعد اقتحامه أرضية الملعب (فيديو)

تسبب اقتحام مشجع كرة القدم في إيقاف هجمة مرتدة قادها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، في مباراة باريس سان جيرمان. وغريمه التقليدي مارسيليا في قمة الكلاسيكو الفرنسي.

مشجع وإيقاف هجمة ميسي

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاقتحام أحد مشجعي جماهير مارسيليا ملعب المباراة. في الدقيقة ال73، كما وحاول المشجع مصافحة ميسي لتسبب على إثرها في إيقاف هجمة مرتدة للبرغوث الأرجنتيني في المباراة.

مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وقد انتهت مباراة باريس سان جيرمان أمام منافسه مارسيليا في مباراة قمة الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بالتعادل السلبي دون أي من الأهداف.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

كما وشهدت المباراة طرد النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان .من المباراة في الدقيقة ال57، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب وهو ما أثر على أداء النادي الباريسي الذي استكمل المباراة بعشرة لاعبين أمام منافسه مارسيليا.

الأحداث المثيرة للجدل في كلاسيكو فرنسا تتواصل! أحد الجماهير اقتحم ملعب المباراة ليصافح ليونيل ميسي.📸 pic.twitter.com/ZDaP4nCMTT — Mohamed Sameh (@mhmedsameh1) October 25, 2021

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وقد فشل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على منافسه مارسيليا .بعد التعادل السلبي الأول له خلال منافسات الدوري الفرنسي ” ليغ” لهذا الموسم، فقد حقق الفوز في 9 مباريات من أصل 11 جولة والتعادل في هذه المباراة والخسارة في أخرى.

اللون الأحمر هو أحد العلامات المميزة لـ كلاسيكو فرنسا.❌ آخر 3 مباريات بالدوري الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان شهدت 7 بطاقات حمراء. الضحية الأخيرة هو المغربي أشرف حكيمي🟥 pic.twitter.com/ZXe12ci5jj — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، يليه بفارق كبير فريق لنس. في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

كما وآتى فريق نيس في ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق أولمبيك مارسيليا. برصيد 18 نقطة متساويًا بذلك مع رين بنفس الرصيد من النقاط في المركز الخامس.

وفي المركز السادس جاء فريق أنجيه بفارق نقطة وحيدة برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق نانت وموناكو في المركز السابع والثامن بنفس الرصيد من النقاط، وآتى في المركز التاسع جاء فريق أولمبيك. ليون بفارق نقطة واحدة برصيد 16 نقطة، أما في المركز العاشر. كما وآتى حامل اللقب السابق ليل برصيد 15 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

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